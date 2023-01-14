紅衣主教佩爾梵蒂岡低調下葬

梵蒂岡/性侵指控

梵蒂岡14日低調為一名澳大利亞籍紅衣主教舉行葬禮。該主教被指控性侵少年信徒，並被定罪下獄近一年，但又被澳大利亞司法洗清。教皇方濟各也出席了葬儀，但沒有發表講話。

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據法新社今天報道，數十名紅衣主教、主教和大主教周六在聖彼得大教堂參加了有爭議的澳大利亞籍紅衣主教喬治-佩爾的葬禮。此前佩爾因性虐待兒童而被監禁。

宗教儀式持續了大約一個半小時，由紅衣主教團主席、意大利紅衣主教喬瓦尼-巴蒂斯塔-雷（Giovanni Battista Re）主持，教皇弗朗西斯坐着輪椅也到現場，進行最後幾分鐘的祈禱。

紅衣主教佩爾周二因髖關節手術後的心臟併發症在羅馬去世，享年81歲。

喬治-佩爾曾因性虐兒童而入獄，是梵蒂岡遭性侵指控，並經司法審判的最高級別官員。佩爾在2019年在澳大利亞被判處六年監禁，被登記在冊遭註記的性犯罪者。他被指控在擔任墨爾本大主教時虐待兩名祭壇男孩。

佩爾在獄中度過12個月後，他的定罪在上訴中被澳大利亞高等法院推翻。

意大利籍的紅衣主教在他的哀悼講道中說："這是一個巨大的痛苦經歷，在信任上帝正義的情況下承受了這一痛苦，為如何有尊嚴和內心平靜地接受甚至是不公正的懲罰樹立了榜樣，"他稱死者是 "上帝和教會的人"。

據法新社說，然而，喬治-佩爾所在的澳大利亞維多利亞州州長丹尼爾-安德魯斯拒絕為這位紅衣主教舉行由納稅人資助的公開追悼會，並稱這樣的儀式會讓性虐待的受害者深感噁心。丹尼爾-安德魯斯告訴記者：“不會舉行追悼會或公共葬禮，因為我認為這對所有倖存的天主教會兒童性虐待受害者來說是一件非常、非常噁心的事情。”

根據維多利亞州州長的說法，佩爾樞機主教的遺產已經被永久地玷污了。

而澳大利亞前總理托尼-阿博特也批評說，佩爾的名字被一項 "可怕的指控 "所玷污。