中國認購併承運俄羅斯石油

俄羅斯/中國/石油

路透社稱獨家根據貿易消息來源和跟蹤數據，至少有四艘中國擁有的超級油輪正在將俄羅斯烏拉爾原油運往中國。

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俄羅斯石油因船舶短缺而通過中國超級油輪運往中國和亞洲。在俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平在烏克蘭戰爭前啟動了他們所謂的無限夥伴關係之後，儘管西方制裁，中國作為世界最大的石油進口國繼續購買俄羅斯石油。

路透社引述消息人士稱，第五艘超級油輪或超大型原油運輸船 (VLCC) 正在向印度運送原油，印度與中國一樣繼續以折扣價購買俄羅斯石油。根據消息來源和 Eikon 船舶跟蹤數據，所有五批貨物運交都安排在 12 月 22 日至 1 月 23 日之間。

去年 12 月推出的 G7 價格上限允許歐盟以外的國家進口俄羅斯海運石油，但它禁止航運、保險和再保險公司處理俄羅斯原油貨物，許多西方買家尋求避禍而轉向其他供應商。

據一家參與運輸的中國公司的高管表示，“由於俄羅斯烏拉爾的價格遠低於價格上限，購買和交易烏拉爾的業務基本上是合法的。”

由於美國及其盟友試圖切斷莫斯科的能源收入以限制其為烏克蘭戰爭提供資金的能力，俄羅斯去年迅速將石油出口從歐洲主要轉向亞洲。更長的航程、大幅折扣和創紀錄的高運費侵蝕了利潤，但在亞洲航線上使用超級油輪現在可能會降低運輸成本。

據參與運輸的中國公司的高管估計，到 2023 年，共有 18 艘中國超級油輪和另外 16 艘阿芙拉型油輪可用於運輸俄羅斯原油，每年足以運輸 1500 萬噸原油，約佔烏拉爾出口總量的 10% 。