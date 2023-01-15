俄軍對烏克蘭城市狂轟濫炸 澤連斯基呼籲世界制止

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭救援人員在烏東城市第聶伯羅加緊救援一座建築遭俄羅斯軍隊導彈襲擊造成的傷亡，並在廢墟中尋找倖存者，當地報告導彈襲擊該民宅造成20人死亡。烏克蘭軍隊報告說，星期六，"俄軍在白天總共進行了三次空襲和50次導彈襲擊"。"此外，俄軍還用多個火箭發射器發動了50次火力攻擊。烏克蘭總統澤連斯基呼籲“世界必須停止這種邪惡。”

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭報告俄羅斯昨天對第聶伯羅大樓的襲擊造成的死亡人數上升至20人。第聶伯羅彼得羅夫斯克地區軍事管理局局長瓦倫丁-雷茲尼琴科在電報群上哀嘆道："這是20名無辜的受害者！"他還報告有73人受傷。

據他的報告，救援行動仍在進行中。他說：仍然有40多人的命運未知。他們處於失蹤狀態。

烏克蘭早些時候的一份報告稱，一夜之間，至少有14人被炸死，包括一名15歲的女孩，64人在大樓被炸中受傷。救援人員設法從廢墟中找出38名倖存者。

據烏克蘭總統府稱，有100至200人因導彈襲擊而淪落為無家可歸，第聶伯羅的約1700名居民因導彈襲擊破壞而沒有電和暖。

根據一份烏克蘭官方報告，在南部的Kryvyi Rig，在一次導彈襲擊摧毀的公寓樓中，報告有一人死亡，另一人受傷。

根據烏克蘭軍隊說，星期六，俄軍在白天總共進行了三次空襲和大約50次導彈襲擊。此外，俄軍還用多個火箭發射器發動了50次攻擊。

據烏克蘭當局稱，在俄羅斯對發電設施進行新的攻擊後，烏克蘭大部分地區再次陷入停電。

烏克蘭總統澤連斯基譴責俄羅斯針對烏克蘭以及尤其針對民用設施導彈襲擊。他指出，"有可能阻止俄羅斯的恐怖嗎？是的，這是有可能的。除了在烏克蘭的戰場上，還能做到這一點嗎？不幸的是，沒有。"烏克蘭總統澤連斯基懇求說：“世界必須停止這種邪惡。”

據法新社今天報道稱，烏克蘭鄰國摩爾多瓦聲稱在該國領土上發現了導彈殘片，導彈殘片落在北部的拉加村附近。"摩爾多瓦總統馬亞-桑杜說：“俄羅斯對烏克蘭發動的殘暴戰爭再次影響到了摩爾多瓦。”