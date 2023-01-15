北約承諾“在不久的將來”交付更多重型武器

北約軍援烏克蘭

烏克蘭東部小鎮索萊達（Soledar）戰鬥十分激烈，英國首相府已經證實，英國政府正計畫向烏克蘭提供“挑戰者2”坦克。北約秘書長斯托爾滕貝格1月15日表示：烏克蘭可以期待其西方盟國“在不久的將來”交付新的重型武器。北約秘書長15日表示：我們正處於戰爭的決定性階段；北約正考慮提交重型武器一事。

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斯托爾滕貝格15日在接受德國《商報》（Handelsblatt）專訪時表示：“最近提供重型武器的承諾意義重大，我預計在不久的將來會提供更多的重型武器。”西方國家向烏克蘭提供援助，在位於德國拉姆施泰因的美軍基地。

北約將於1月20日在拉姆施泰因空軍基地（Ramstein Air Base）召開一次軍援會議。拉姆施泰因空軍基地（Ramstein Air Base）是美國空軍在德國萊茵蘭-普法爾茨州的一個軍事基地。

為了幫助烏克蘭迎戰俄羅斯軍隊，英國已經承諾交付重型挑戰者2型坦克，具體數量不詳，但英國因此成為第一個承諾向該國運送該型裝甲車的國家。

幾家英國媒體提到了向烏克蘭提供14輛挑戰者2型（Challenger 2）戰車：四架將立即發送；另外八架將在短期內跟進。 基輔已經從其盟友那裡收到了蘇聯設計的重型坦克—將近 300 輛，但還從沒有從西歐國家手中獲得重型武器。

烏克蘭總統澤倫斯基總統評價說，倫敦的姿態是“一個很好的信號”。 此前，波蘭表示已準備好在周三交付 14 輛德國設計的“豹二”重型坦克（Leopard 2 MBT），這需要德國方面的批准。