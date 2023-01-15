大眾前董事長卡爾·哈恩離世 享年96歲

大眾前董事長辭世

德國大眾董事長的卡爾·哈恩(Carl Hahn)1月14日在他的家中安靜離世，享年96歲。這名德國商人、企業家曾在1982年-1993年擔任大眾集團總裁。在其任期內，率領大眾在全球擴張，並伴隨中華人民共和國改革開放，成為了中國現代汽車工業的重要合作者，直接促成了上汽大眾的建立，以及大眾品牌在中國市場的擴張。

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卡爾·H·哈恩1926年出生於德國凱姆尼茨一個工業世家。 1954年進入大眾汽車公司。 1959年至1964年，擔任大眾汽車美國公司的總裁，1973年至1981年，擔任德國漢諾威大陸輪胎公司的董事長，以全新的企業戰略拯救了這家企業。

1973年，哈恩離開大眾回到漢諾威，進入輪胎企業大陸集團供職。1982年，哈恩回到大眾集團擔任總裁。隨後大眾開始對西班牙品牌西雅特公司進行股權收購，並在1990年代完全將其納入麾下。

1984年10月，哈恩與中方在北京簽署了合資協議，德國總理科爾和中國總理趙紫陽出席了簽字儀式。

從1982年到1992年，在哈恩就任大眾汽車集團董事長期間，在他的推動下，上汽大眾正式簽約成立，一汽-大眾順利在長春開工。25年前，哈恩退休時，大眾汽車的年產量是300萬輛；今年前10個月，大眾汽車集團累計交付量達到約898萬輛，其中來自中國市場的銷量約340.49萬輛，在大眾全球銷量的佔比接近38%。

哈恩在接受《每日經濟新聞》記者專訪時認為，大眾汽車能從一個單一的汽車公司成長為歐洲第一、全球第二大的汽車集團，完全得益於全球化戰略的成功，特別是開闢了中國市場。