德國先進坦克軍援烏克蘭 國防部長辭職後再定？

德國/國防部長

德國國防部長蘭布雷希特辭職消息甚囂塵上。蘭布雷希特的領導風格受到抨擊，尤其是因為她未能實施德國總理朔爾茨承諾的援烏增加軍費開支計畫。德國受壓力，應儘快向烏克蘭提供先進坦克。

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據POLITICO報道，德國國防部長將在援烏坦克決定之前辭職。消息說，備受爭議的德國國防部長克里斯蒂娜·蘭布雷希特最早將於周一卸任，因為一系列失誤損害了她的信譽，並給總理奧拉夫·朔爾茨及總理宣布的德國國防政策的巨變帶來了越來越大的壓力。

蘭布雷希特預期辭職的消息，在西方國防官員的重要會議召開前不到一周，讓朔爾茲的政府陷入不確定之中。這一消息傳出之際，要求用德國製造的豹式主戰坦克支持烏克蘭的國際壓力越來越大。英國周六率先同意向烏克蘭戰場增援下一代挑戰者坦克。

柏林的兩名官員證實，國防部長所在的社會民主黨 (SPD) 已經討論了蘭布雷希特的立即離職事宜。蘭布雷希特的辭職消息對朔爾茲來說是一個痛苦的挫折。讓蘭布雷希特離開也意味着承認這位社會民主黨總理在一年多前組建政府時就選錯了人選。

在朔爾茨和美國總統拜登於 1 月 5 日宣布他們將聯合向烏克蘭派遣步兵戰車後，蘭布雷希特的權威更被廣質疑，因為蘭布雷希特就在幾周前還說德國沒有這種裝甲車。

西方國防部長將於下周五在德國拉姆施泰因軍事基地舉行會議，預計柏林將允許波蘭和芬蘭等夥伴國家向烏克蘭派遣德國製造的豹式主戰坦克。德國副總理羅伯特哈貝克已於周四表示，如果夥伴國家希望組織此類交付，柏林不應阻撓，政府發言人周五表示，朔爾茨贊同哈貝克的立場。

根據一份聲明，英國政府在周六表示已同意向烏克蘭派遣挑戰者 2 坦克時，注意到“這方面的其他國際承諾，包括波蘭提出提供一個連的豹式坦克” 。

據該報道，德國總理現在必須在關鍵的西方國防官員會議之前迅速提名蘭布雷希特的繼任者。鑒於同樣來自社民黨的內政部長南希·費瑟預計很快將宣布競選將於 10 月舉行選舉的德國黑森州總理，朔爾茨可能還會宣布更廣泛的改組。