普京表揚俄軍在烏東前線有戰績

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯總統普京今天讚揚在烏克蘭打仗的俄軍有戰果。俄羅斯軍隊昨天大肆轟炸烏克蘭數個城市，炸毀民宅，摧毀民用設施。普京說，"一切都在按計畫進行"。

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俄羅斯總統普京周日說，在奪取小城索萊達後，俄羅斯在烏克蘭的戰爭展現了 "積極的勢頭"，莫斯科方面將其譽為一場勝利。普京稱，"一切都在按計畫進行"。據普京稱，“勢頭是積極的，一切都在按照俄軍國防部和總參謀部的計畫進行。” 普京在周日播出的俄羅斯國家電視台的採訪中還說：“我希望我們的戰士將不止一次以他們的軍事成就讓我們高興。”

普京是在俄羅斯總統專機附近的一個機場停機坪上做出發言，他回答Rossia-1頻道記者關於 "來自Soledar的消息 "的提問。俄羅斯軍隊聲稱在周五佔領了該城鎮。

法新社說，在幾個月的挫折之後，包括在秋季面對烏克蘭的反攻，被迫從哈爾科夫地區（東部）和大城市赫爾松（南部）潰退，俄軍能夠佔領這個小城在莫斯科被認為是一個成功。據莫斯科方面稱，征服索萊達是包圍附近的巴赫穆特鎮的重要一步，俄羅斯軍隊和僱傭軍準軍事組織瓦格納幾個月來一直試圖征服該鎮。

然而，索萊達戰事未停，烏克蘭聲稱仍然在抵抗俄羅斯大規模進攻。星期六，頓涅茨克州州長帕夫洛-基里連科保證，索萊達仍然在烏克蘭軍隊的控制之下，城市內外的戰鬥繼續進行。

據法新社說，與此同時，烏克蘭救援人員正在烏克蘭東部第聶伯羅的一座建築廢墟中尋找倖存者，前一天俄羅斯軍隊進行的導彈襲擊該民宅造成23人死亡。死者中包括一名15歲的女孩。救援人員還設法從廢墟中拉出38名倖存者。

周六，新一輪炮擊襲擊了幾個烏克蘭城鎮和地點，包括第聶伯羅的一棟住宅樓。烏克蘭軍隊說，城市民宅被一枚Kh-22導彈擊中。烏克蘭軍方說，烏軍沒有防空導彈來擊落這種Kh-22導彈。