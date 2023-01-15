烏克蘭東部:俄羅斯運拙時艱？

RFI法廣特派記者報道

俄羅斯在2022年02月發起針對烏克蘭的軍事行動即將滿一整年。如今的戰況與開戰初期相比較，呈現今非昔比的勢態。本台法廣RFI特派記者本周從烏克蘭東部的前被佔領土發回實地報道，現場見證了烏克蘭國家天然氣公司在嚴冬中維修遭戰火破壞了的設施。目標是要儘快恢復供氣，滿足頓涅茨克州城市萊曼（Lyman）的民生之需。在烏克蘭東部重新收復地區，至少50%的基礎設施受損。

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據本台法廣RFI法文網報道，在被烏克蘭部隊於數月前解放的東部地區，生活正在逐步恢復之中。但進度太慢了。

RFI Image Archive / Ukraine: «accélérer les réparations avant de remettre en route le gaz» à Lyman. Ici, une photo prise à Lyman, en Ukraine, en décembre 2022. (illustration) AP - Andriy Andriyenko / RFI Image Archive

以萊曼（Lyman）這座2022年十月份才重新被收復的、之前曾遭俄羅斯佔領過的城市為例，烏克蘭國家天然氣公司在寒冬中忙於維修網絡。當地距離前線不遠。

- 煤氣公司員工冒險搶修 -

在烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbass）的前被佔領土上，本台法廣（RFI）的特派記者阿卜拉（Aabla Jounaïdi) 和鮑里斯（Boris Vichith)於2023年01月13日周五從萊曼（Lyman）發回消息說：在萊曼被收復了三個月之後，當地煤氣公司辦公室的地窖內，仍有俄羅斯佔領過的痕跡。

- 煤氣公司員工描述現狀 -

一名受訪者說，雖然做了一點清潔，但俄羅斯人曾在那裡駐紮過。他們睡在一些床墊上。一位接受採訪的負責主任解釋了為何遭戰火破壞得滿目蒼夷的萊曼（Lyman）被列為優先。他說，在這裡（oblast）的其它地方，都沒有遭到如此嚴重的破壞。運營商要在這裡恢復供氣。人們正在返回。他們要在恢復供氣之前，加快對城內的維修。

- 基礎設施遭到嚴重破壞 -

在街頭，本台特派記者描述說，煤氣公司的工作人員正在修補位於高處的管道。這並非沒有危險。其中一人表示，幾天前，火箭彈與他們擦邊而過。這樣的情況時常發生。戰爭和前線近在咫尺。而他們則在更新管道，以向人們展示，一切都將會變得更加美好。

RFI Image Archive / Ukraine : dans les zones reprises comme Lyman, au moins 50% des infrastructures ont été endommagées. Ici, les lieux d'un immeuble résidentiel endommagé après un bombardement russe dans la région libérée de Lyman, dans l'oblast de Donetsk, en novembre 2022. (illustration) AP - Andriy Andriyenko / RFI Image Archive

本台法廣（RFI）法文報道指出，這是一項巨大的工作。在類似萊曼（Lyman）這樣的重新收復地區，企業表示，至少50%的基礎設施遭毀壞。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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