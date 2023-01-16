世上最美女人 意大利巨星吉娜·勞洛勃麗吉達逝世

巨星墜落

意大利文化部長桑朱利亞諾16日推文表示，好萊塢黃金時代最後偶像之一、意大利傳奇電影女星暨攝影師吉娜·勞洛勃麗吉達（Gina Lollobrigida）已經過世，享年95歲。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，在意大利安莎通訊社（Ansa）報導她的死訊後，桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）推文寫道：“再會了銀幕天後，意大利影史中約半個世紀的主角。她的魅力將與世長存。”

此外，吉娜·勞洛勃麗吉達的前律師西塔尼（Giulia Citani）16日也指出，La Lollo（意大利人對吉娜·勞洛勃麗吉達的愛稱）已在羅馬一家診所過世。

出生卑微的吉娜·勞洛勃麗吉達，曾與亨佛萊鮑嘉（Humphrey Bogart）、洛赫遜（Rock Hudson）、伯特藍開斯特（Burt Lancaster）、湯尼寇帝斯（Tony Curtis）及法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）等好萊塢明星演對手戲，成為1950及60年代最知名的電影偶像之一。

吉娜·勞洛勃麗吉達在飾演電影“世上最美麗女人”（The World's Most Beautiful Woman）後，被譽為世上最美麗女人，數十年來代表着世人對地中海意大利美女的性感印象，並且象徵着意大利在二戰後充滿活力的重生。

在告別影壇後，吉娜·勞洛勃麗吉達成為攝影師及雕刻家。去年9月，她曾代表意大利左翼政黨參加全國大選，但未贏得國會議員席次。

去年9月，高齡95歲的吉娜·勞洛勃麗吉達跌倒後，曾動手術修復斷掉的大腿骨，她之後便回家休養，並稱自己很快就能恢復走路。