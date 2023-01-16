俄與白俄又軍事演習 烏克蘭警告重演侵略戰伎倆

俄羅斯/白俄羅斯/烏克蘭

烏克蘭第聶伯羅一公寓樓被俄羅斯導彈襲擊嚴重損壞。 2023年1月15日 照片

俄羅斯和白俄羅斯16日開始聯合軍事演習，立即引發了烏克蘭和西方的擔憂，莫斯科可能利用與盟友白俄羅斯在烏克蘭發動新的地面攻勢，2022年2月，俄羅斯就是在白俄羅斯和烏克蘭邊境地區軍事演習繼而乘勢發動侵略烏克蘭戰爭。

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據路透社今天報道說，俄羅斯和白俄羅斯開始聯合軍事演習，引發基輔對新攻勢的恐懼。去年 2 月，俄羅斯利用鄰國白俄羅斯作為入侵烏克蘭的跳板。

俄羅斯與白俄羅斯這兩個盟國從 1 月 16 日至 2 月進行空軍演習。白俄羅斯國防部表示，俄羅斯軍隊可使用白俄羅斯所有軍用機場，並於周一開始了涉及“機械化旅分部”的聯合軍隊演習。

據白俄羅斯許諾，空中演習是防禦性的，白俄羅斯不會參戰。

周日，白俄羅斯國防部官方的電報群應用程序上發表消息稱，白俄羅斯安全委員會第一副國務秘書帕維爾·穆拉維科 (Pavel Muraveyko) 說：“我們保持克制和耐心，讓我們的火藥熄火。”但穆拉維科指控，白俄羅斯南部與烏克蘭接壤的邊境局勢“不太平靜”，烏克蘭一直在“挑釁”白俄羅斯。他警告，“我們已準備好應對烏克蘭方面的任何挑釁行動。”

普京否認一直在向白俄羅斯總統亞歷山大·盧卡申科施壓，要白俄羅斯在烏克蘭衝突中發揮更積極的作用。

而烏克蘭不斷警告白俄羅斯可能發動襲擊，總統澤連斯基上周表示，烏克蘭必須在與白俄羅斯接壤的邊界做好準備。

路透社說，自入侵開始以來，白俄羅斯單獨或與俄羅斯聯合進行了多次軍事演習。與莫斯科一起，明斯克也一直在用武器和軍事裝備加強戰爭演習。自今年年初以來，非官方電報軍事監測頻道一直在報道俄羅斯持續把一系列戰鬥機、直升機和軍用運輸機布防到白俄羅斯，僅在周日就有八架戰鬥機和四架貨機。

路透社稱無法核實這些報道。白俄羅斯國防部僅表示，俄羅斯空軍的“部隊”已經抵達白俄羅斯。