土耳其傳發話：瑞芬交出130“恐怖分子”換土批准加入北約

土耳其/瑞典/芬蘭

土耳其總統埃爾多安周日表示，瑞典和芬蘭必須交出 130 名“恐怖分子”，才能換取土耳其議會批准這兩個國家聯合加入北約。

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據Politico今天報道稱，土耳其總統埃爾多安周日表示，瑞典和芬蘭必須引渡數十名安卡拉認為是恐怖分子的人，才能讓土耳其批准他們聯合加入北約。

據土耳其國家通訊社阿納多盧稱，埃爾多安在一次青年集會上說，“首先，他們需要引渡近 130 名恐怖分子，以便他們的加入北約議案送交至我們的議會；不幸的是，他們還沒有這樣做。”

匈牙利和土耳其是僅有的兩個仍沒有批准瑞典和芬蘭聯合加入北約的國家。布達佩斯表示將支持北約的最新擴張並在今年年初簽署批准議案。但安卡拉尚未效仿。

Politico稱，安卡拉一直拖延承諾支持加入，提出批準的條件。瑞典和芬蘭去年6 月簽署了一項協議，以緩解土耳其對該國被指控支持庫爾德組織的擔憂。上個月，瑞典一家法院阻止引渡一名流亡的土耳其記者，埃爾多安認定該記者是斯德哥爾摩為獲得土耳其批准加入北約而必須引渡的人之一。

瑞典首相烏爾夫克里斯特森上周三對此回應，稱，“土耳其有時會說出他們希望從瑞典引渡的人的名字，眾所周知，瑞典在這方面的立法非常明確：法院做出那些決定，是沒有改變的餘地的。”瑞典首相烏爾夫克里斯特森評論加入北約受阻說，“我認為這不應成為順利加入北約的障礙。”

上周，在斯德哥爾摩的抗議者懸掛埃爾多安的肖像，導致土耳其外交部召見瑞典駐安卡拉大使後，兩國之間的緊張局勢其實加劇。

瑞典總理克里斯特森譴責說，倒吊這尊雕像是一種“破壞行為”，旨在阻礙瑞典加入北約的努力。

據該報道，據公共廣播公司Yle消息，芬蘭外交部長佩卡·哈維斯托 (Pekka Haavisto) 16日在接受電台採訪時表示，芬蘭尚未收到土耳其希望引渡的新人員名單。哈維斯托說，安卡拉的新要求可能是對最近在斯德哥爾摩舉行的示威活動的反應。

據《衛報》上周六援引一位“土耳其高級官員”的話說，土耳其不太可能在下一次土耳其大選之前簽署這兩個北歐國家的加入北約協議，土耳其下一次大選定於 6 月舉行，但也可能會在 4 月或 5 月舉行。