德國國防部長黯然下台

德國/烏克蘭/國防部長

德國國防部長今天宣布辭職。現年57歲的蘭布萊希特是德國默克爾上屆聯合政府的司法部長，本屆朔爾茲政府中擔任國防部長。自烏克蘭戰爭開始以來，這位國防部長遭指犯了一個又一個錯誤，完全不稱職。

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本台今天的對此報道指，德國國防部長是在一系列失誤後辭職的。

幾個月來，在烏克蘭戰爭持續和德國尋求軍隊改革的微妙時刻，克里斯蒂娜-蘭布萊希特辭職也引發對現政府的批評。德國總理朔爾茨在選出繼任國防部長時，已經沒有再出錯的餘地。

據本台駐柏林的記者Pascal Thibaut說，本周一早上日報《 Tagesspiegel》上的漫畫很殘酷。它顯示了一個公務員在混亂的辦公室里打電話：“你好，這裡是聯邦國防軍的採購部門。我想取消為部長安排的話語失誤單據。她已辭職不再需要它們了。”

1月16日星期一，克里斯蒂娜-蘭布萊希特以書面形式宣布了她的辭職。國防部長在新年前夕發表的一段業餘視頻毀了她的聲譽。這位部長出現在柏林市中心，被大風吹得衣衫不整，在兩聲鞭炮和煙花的爆炸聲之間談論着烏克蘭的戰爭，這在德國人慶祝新年的時候特別受到了關注。她說，"一場戰爭正在歐洲中部肆虐。我能夠從中獲得許多特別的印象，"部長在談到俄羅斯入侵時回憶說，“與很多有趣和出色的人進行了許多次會晤。為此，我向你們表示衷心的感謝。”

這位社會民主黨人因其它失水準而被批評了好幾個月。特別是，當烏克蘭總統澤連斯基政權要求提供重武器時，她曾宣布贈送5000頂頭盔。她還被批評缺乏對軍事問題和結構性了解。朔爾茲政府儘管為聯邦國防軍設立了1000億歐元的特別基金作改革，但她在推動執行德國軍隊改革方面過於緩慢，而且她遭指不願向烏克蘭提供軍事支持。

報道稱，因這樣一個被削弱的國防部長在身邊，朔爾茨已經不得不直接處理最近幾個月的主要軍事決定。據消息，四個德國人中有三個希望克里斯蒂娜-蘭布萊特辭職。但評論稱在執行奧拉夫-朔爾茨去年2月宣布的德國軍隊 "新時代 "計畫方面，接替下台的國防部長並不容易。