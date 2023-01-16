意大利警方突襲醫院 逮捕通緝30年黑手黨大頭目

意大利/黑手黨

意大利頭號黑手黨頭目馬泰奧·梅西納·德納羅 (Matteo Messina Denaro) 周一在西西里島的一家私立醫院被武裝警察逮捕，這名自 1993 年以來一直在逃的黑手黨頭目，被警方獲悉正在接受癌症治療。

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據路透社今天報道稱，意大利警方在西西里醫院逮捕了黑手黨頭目梅西納·德納羅。綽號“Diabolik”和“'U Siccu”（瘦子）的馬泰奧·梅西納·德納羅 Messina Denaro 因參與 1992 年謀殺反黑手黨檢察官 Giovanni Falcone 和 Paolo Borsellino 而被缺席判處無期徒刑，這些罪行當時震驚了意大利全國並引發了當局對黑手黨組織Cosa Nostra 的鎮壓。

60 歲的梅西納·德納羅 (Messina Denaro) 被兩名身着制服的憲兵警察從巴勒莫的“馬達萊納”醫院帶走，並被塞進一輛等候的黑色小型客貨車。司法消息人士稱，他正在接受癌症治療，並於去年做了手術，隨後以假名進行了一系列續診。

意大利總理喬治亞·梅洛尼 (Giorgia Meloni) 稱讚這次逮捕是“國家的偉大勝利”。

被害法官的妹妹瑪麗亞·法爾科內 (Maria Falcone) 也表達了同樣的看法。她說，“這證明，儘管黑手黨妄想無所不能，但最終註定要在與民主的對峙中失敗。”

路透社說，德納羅出生於西西里島西部特拉帕尼附近的小鎮卡斯特維特拉諾，是黑手黨前老大的兒子。

在他躲藏起來之前，他以駕駛昂貴的汽車以及穿着剪裁考究的西裝和戴勞力士手錶而聞名。

他因在 1993 年造成 10 人死亡的佛羅倫薩、羅馬和米蘭多起炸彈襲擊事件中扮演的角色而面臨終身監禁，並被檢察官指控對 1990 年代的許多其他謀殺案負有單獨或共同責任。

據檢察官說，1993 年，他幫助組織了綁架一名 12 歲男孩朱塞佩·迪馬泰奧 (Giuseppe Di Matteo) ，以試圖勸阻兒童的父親不要提供針對黑手黨的證據。這名男孩被囚禁了兩年，最後被勒死，屍體被酸液溶解。

此次逮捕距警方逮捕西西里黑手黨 20 世紀最有權勢的老大薩爾瓦多·“托托”·里納 (Salvatore "Toto" Riina) 已經近 30 年了。薩爾瓦多·“托托”·里納最終於 2017 年死於獄中，從未違反過他的沉默守則，拒絕坦白交代。

路透社引述專家表示，黑手黨組織Cosa Nostra 已被卡拉布里亞黑手黨 'Ndrangheta 取代，'Ndrangheta是意大利最強大的有組織犯罪集團。