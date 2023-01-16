普京受蒙過早喜慶拿下索萊達？爭奪戰還在打

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯總統普京15日讚揚俄軍在侵略烏克蘭戰爭中終於給他報告了一個勝利的消息，稱俄羅斯軍隊在烏東戰爭中奪下了索萊達。普京並說俄軍現在士氣向上，會繼續向他報告勝利的消息。但烏克蘭軍隊報告，烏克蘭軍隊正在索萊達與俄軍爭奪，巷戰激烈。

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據路透社今天報道稱，在烏克蘭東部的頓巴斯地區這個俄羅斯階段竭力奪取更多領土的焦點地區，烏克蘭軍隊正在鹽礦小鎮索萊達爾內外展開戰鬥。

俄羅斯軍隊聲稱已經控制了該鎮，但烏克蘭周日堅稱其軍隊正在為控制該鎮而戰，並稱巷戰激烈。俄羅斯軍隊從各個方向進攻索萊達。

烏軍稱，“簡而言之，戰鬥仍在繼續。”烏克蘭國防部副部長漢娜·馬利亞爾在電報群消息應用程序上說，“其他一切都是未經證實的信息。”

但總部位於華盛頓的戰爭研究所表示，烏克蘭軍隊不太可能仍然在索萊達市內穩固佔據陣地。

烏克蘭武裝部隊總參謀部今天早上的報告詳細描述了過去 24 小時內，俄羅斯發動又一波超過 55 次的導彈和火箭彈襲擊。

烏克蘭軍隊說，巴赫穆特地區的 25 個定居點，包括索萊達爾鎮和巴赫穆特本身，以及紮波羅熱、第聶伯羅彼得羅夫斯克和赫爾松地區的各種目標，包括民用基礎設施，都遭到導彈襲擊。