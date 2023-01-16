英國教師宣布新一波罷課活動

罷工此起彼伏

英國首相蘇納克將接受新的考驗。去年底，至少10萬名來自於英國各地護理學院的成員參加了大罷工，這次醫務人員的罷工，讓英國80%以上的救護車癱瘓。英格蘭和威爾斯的教師16日投票支持從2月開始進行罷工，2月和3月間將陸續罷工18天。全國教師聯盟在推特上寫道：我們做出一個太難的決定了。疫情期間，學生耽誤了很多課，我們本不想增添的困難。

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1月16日，議會開始討論首相蘇納克提出的針對六個部門實施“最低服務水平”的要求，這六個部門包括衛生服務、鐵路、教育、消防和邊境安全等領域。這項立法將要求一定比例的工會成員繼續工作，以保持“最低限度”的服務。

英國首相蘇納克公布的《公共秩序法案》修訂方案，是為了擴大警察可以採取的行動，防止抗議活動嚴重干擾民眾生活。

據英媒報道，在上任不足三個月的時間裡，蘇納克正在應對多重危機，其中包括因罷工導致國家醫療服務和鐵路服務中斷、生活成本面臨歷史性衝擊以及經濟可能已經陷入衰退等。由於保守黨在最近的民意調查中落後於主要反對黨工黨超過20個百分點，蘇納克面臨壓力，他必須展示其對英國的願景。

分析人士指出，蘇納克只是提出了目標，並沒有同時給出解決上述問題的計畫或措施。包括英國央行、國際貨幣基金組織在內的英國國內外分析機構，均預測英國經濟2023年將繼續處於增長衰退中。由於勞動力市場緊張、通脹高企，英國政府目前幾乎沒有有效的辦法來重振經濟。

英國護士和救護人員分別計畫在近期舉行罷工，另有約10萬名公務員則宣布計畫參加2月1日的罷工。