罷工此起彼伏

英國教師宣布新一波罷課活動

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Des manifestants protestent devant le 10 Downing Street, dans le centre de Londres, à l’occasion de la lecture du projet de loi du gouvernement britannique sur les niveaux de service minimum en cas de grève, le 16 janvier.
Des manifestants protestent devant le 10 Downing Street, dans le centre de Londres, à l’occasion de la lecture du projet de loi du gouvernement britannique sur les niveaux de service minimum en cas de grève, le 16 janvier. © DANIEL LEAL, AGENCE FRANCE-PRESSE
作者： 法廣
4 分鐘

英國首相蘇納克將接受新的考驗。去年底，至少10萬名來自於英國各地護理學院的成員參加了大罷工，這次醫務人員的罷工，讓英國80%以上的救護車癱瘓。英格蘭和威爾斯的教師16日投票支持從2月開始進行罷工，2月和3月間將陸續罷工18天。全國教師聯盟在推特上寫道：我們做出一個太難的決定了。疫情期間，學生耽誤了很多課，我們本不想增添的困難。

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1月16日，議會開始討論首相蘇納克提出的針對六個部門實施“最低服務水平”的要求，這六個部門包括衛生服務、鐵路、教育、消防和邊境安全等領域。這項立法將要求一定比例的工會成員繼續工作，以保持“最低限度”的服務。

英國首相蘇納克公布的《公共秩序法案》修訂方案，是為了擴大警察可以採取的行動，防止抗議活動嚴重干擾民眾生活。

據英媒報道，在上任不足三個月的時間裡，蘇納克正在應對多重危機，其中包括因罷工導致國家醫療服務和鐵路服務中斷、生活成本面臨歷史性衝擊以及經濟可能已經陷入衰退等。由於保守黨在最近的民意調查中落後於主要反對黨工黨超過20個百分點，蘇納克面臨壓力，他必須展示其對英國的願景。

分析人士指出，蘇納克只是提出了目標，並沒有同時給出解決上述問題的計畫或措施。包括英國央行、國際貨幣基金組織在內的英國國內外分析機構，均預測英國經濟2023年將繼續處於增長衰退中。由於勞動力市場緊張、通脹高企，英國政府目前幾乎沒有有效的辦法來重振經濟。

英國護士和救護人員分別計畫在近期舉行罷工，另有約10萬名公務員則宣布計畫參加2月1日的罷工。

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