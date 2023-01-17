一名瓦格納軍官稱秘密逃亡抵達挪威

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俄羅斯準軍事組織瓦格納的一名指揮官透露，他在剛剛過去的周末成功逃離俄羅斯。已經在挪威尋求政治庇護。這名瓦格納軍官向俄羅斯非政府組織Gulagu講述自己的旅程。

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一名瓦格納集團指揮官逃離俄羅斯，在挪威尋求庇護。據本台報道，名為安德烈-梅德韋傑夫聲稱，他在半夜爬過了兩道鐵絲網，越過了分隔俄羅斯和挪威的冰河帕斯維克河。他說他躲開了槍擊和俄羅斯邊防軍的警犬。在奧斯陸移民拘留中心，這個年輕人通過電話向俄羅斯非政府組織Gulagu的創始人保證，他已經準備好對指控準軍事團體瓦格納作證。他說，他有僱傭軍瓦格納法外殺人的證據。

瓦格納從俄羅斯監獄中招募的新兵。安德烈-梅德韋傑夫（Andrei Medvedev）因盜竊罪被判刑，於去年7月報名參戰，為期四個月。在被強制延長六個月後，他在俄軍一戰士的幫助下選擇叛變逃亡。

名為安德烈-梅德韋傑夫稱曾躲藏在俄羅斯，幾周前就發表了一段視頻，譴責瓦格納集團行使的極端暴力。他是在頓巴斯的Bakhmut作戰的一支部隊的指揮官。他聲稱，他與他的手下被當作炮灰。其中一個叫葉夫根尼-努津的人也逃離瓦格納，但被瓦格納集團的另一個成員用棍子打碎了頭骨。整個過程被瓦格納拍攝下來並在電報群Telegram上播出。