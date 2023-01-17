侵烏戰爭：德國支持建特別法庭起訴俄羅斯領導人

俄羅斯/烏克蘭/德國

俄羅斯軍隊上周六對第聶伯羅東部一棟居民樓的導彈襲擊造成的死亡人數攀升至40人，烏克蘭當局仍然在搜救遇難者，導彈襲擊造成的死亡人數可能進一步上升，德國外長周一表示，德國贊成設立一個特別法庭，就入侵烏克蘭戰爭起訴俄羅斯領導人。

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本台報道，就侵烏戰爭，德國支持設立特別法庭起訴俄羅斯領導人。輪值歐盟理事會主席國瑞典昨天譴責俄軍犯下 "戰爭罪"。並稱可能有一天會在海牙的國際刑事法院（ICC）接受審判。德國外長稱，對德國來說，審判必須走得更遠。德國外長在對海牙的訪問中，則呼籲建立一個新的法庭，以 "將俄羅斯領導人繩之以法"。

自入侵烏克蘭開始以來，越來越多的人呼籲建立一個法庭來起訴俄羅斯對烏克蘭的 "侵略罪行"。這一罪行將包括對決定攻擊第三國的國家最高官員進行審判和定罪。國際刑事法院正在調查烏克蘭的戰爭罪和反人類罪指控。但它對俄羅斯的 "侵略罪 "沒有管轄權，因為莫斯科不是法院創始的《羅馬條約》的簽署方。

據德國外長Annalena Baerbock說，法院可以使用烏克蘭法律，但設在國外，有國際法官。她說，“有些人想到了建立一個新的國際法院。” 德國外長在海牙國際法學院說：“在我看來，這將對國際刑事法院產生嚴重的不利影響，而我們目前需要並希望加強這一法院。因此，我們與一些合作夥伴的想法是加強國際刑事法院，而不是削弱它，一個法院可以從烏克蘭刑法中獲得管轄權。這就是為什麼我們必須有一個國際組成部分，例如在烏克蘭以外的地方，有合作夥伴的財政支持，並有國際檢察官和法官，以鞏固這個法院的公正性和合法性。這將是一種新的形式。”

德國外交部長說：“我們必須在這裡，就是現在，向俄羅斯領導人發出一個明確的信息，侵略戰爭不會不受懲罰。”

德國外長稱，她已經與烏克蘭和其他盟國討論了一個 "特別解決方案"，該方案可以 "從烏克蘭刑法中獲得管轄權"。

德國外長安娜萊娜-貝爾博克還呼籲修改設在海牙的國際刑事法院的章程，以便該法院最終能夠審判俄羅斯官員的侵略行為。目前唯一的辦法是通過聯合國安理會決議，但這將被擁有安理會常任理事國席位的俄羅斯否決。

德國外長和荷蘭外長沃普克-霍克斯特拉也譴責俄羅斯綁架 "數以萬計的烏克蘭兒童"，並承諾將揭發這些罪行。德國外長Annalena Baerbock承諾將把這個問題提交給日內瓦的人權理事會，並強調正在考慮對那些涉罪責任人實施進一步的歐盟制裁。"

德國外長說：“與所有這些罪行一樣，這些罪行同樣是卑鄙的罪行。”