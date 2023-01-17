德國新防長上任 首要使命或是決定援烏重型坦克

德國/防長

德國周二找到了一位新的國防部長，他叫鮑里斯-皮斯托瑞斯，是一位經驗豐富的地方政治家，但對國防是否稱職有待觀察。在德國面臨向烏克蘭應該提供更多重型武器的壓力之時，新防長將在一個高度暴露的職位上做出政府部長首秀。

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據法新社說，這位62歲的社會民主黨人在德國全國範圍內幾乎沒有人認識他，他將接替因一系列失誤而於周一辭職的克里斯蒂娜-蘭布雷希特。據德國總理朔爾茨在一份聲明中說，新防長此前自2013年起擔任下薩克森州內政部長，是一位 "經驗豐富的政治家，在行政管理方面有良好的經驗，多年來一直參與安全政策。朔爾茲保證說："（......）新防長正是領導聯邦國防軍完成這一時代變革的合適人選"。

新國防部長17日已經向德國士兵們承諾，他們可以 "相信依靠他 "來 "使軍隊在未來一段時間內變得強大"，新防長也向媒體發表了聲明。

這次防長換人是在德國受到以波蘭為首的幾個盟國的壓力，要求德國提供德制豹式重型坦克以幫助烏克蘭擊退俄羅斯的入侵。

以美國為首的西方國家國防部長的一次關鍵會議將於周五在德國舉行。預計新防長將出席，德國國家元首弗蘭克-瓦爾特-施泰因邁爾最晚應於周四正式批准對新防長的任命。

法新社說，對他的提名令人驚訝，因為他並不在媒體提及的潛在候選人之列。他自己說，他沒有想到會被選為國防部長人選。

此外，在2013年以來有三位女性擔任這一職位之後，將這一職位現在交還給一位男性部長，這讓人質疑朔爾茨自2021年12月起在他領導的政府中保持男女平等的承諾，這讓社會民主黨人、綠黨和自由主義者之間的聯盟政黨感到不安。

與他的前任一樣，鮑里斯-皮斯托瑞斯也是一名律師，來自總理朔爾茲的政黨社民黨。而且，與朔爾茨和前總理格哈德-施羅德（1998-2005）一樣，他來自德國北部的下薩克森地區。

據介紹，新防長專門研究網絡安全、國內安全和移民政策。2006年至2013年期間，他還擔任過奧斯納布呂克市市長。近年來，他毫不掩飾自己的晉級國家層級領導人的追求。他試圖在2019年成為社會民主黨主席的努力失敗。然後在2021年，這個曾經與格哈德-施羅德的前妻多麗絲-科普夫（Doris Schröder-Köpf）結為夫婦現為鰥夫的他，在朔爾茲政府成立時曾被認為是一個潛在的部長職位候選人。

據明鏡周刊強調說，對於這位地區領導人來說，國防部長的任務將是沉重的。據該雜誌指出："德國軍隊的狀況令人擔心，在俄羅斯入侵烏克蘭的背景下，德國軍隊顯示比以往任何時候都需要進行改革。不過，該雜誌也說，他的直言不諱和堅持自我的能力可能會有所幫助，該雜誌稱他為 "紅色將軍"。

由於冷戰結束後強加給德國聯邦國防軍多年縮兵簡編要求，德國軍隊裝備嚴重缺乏並且已經過時。

去年2月24日的俄羅斯入侵烏克蘭戰爭之後，朔爾茨宣布德國國防要 "改朝換代"，包括設立1000億歐元的特別基金來實現國防現代化。然而，在這個從一開始就顯得格格不入的位置上，前任國防部長蘭布萊希特沒能推動這種變化。在經歷了一系列的失誤後，女防長受到了嚴厲的批評最後黯然走人。

德國新防長人選已經遭遇反對聲音。就新防長鮑里斯-皮斯托瑞斯是否能夠迎接挑戰？保守派有議員批評新防長缺少國防經驗，說他本人的軍隊履歷也局限於服義務役制兩年而已。據保守派議會小組副主席約翰-瓦德福爾尖刻地說，這至多是一個二流人選。