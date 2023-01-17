烏克蘭敦促歐美加大加快武器軍援

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭再次敦促歐美加快武器援助，烏克蘭第聶伯羅市在俄羅斯的導彈襲擊中搖搖欲墜，俄羅斯上周六的導彈襲擊擊中民宅導致一公寓樓內至少 40 人喪生。烏克蘭軍隊在東部戰線面臨越來越大的俄軍進攻壓力。

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據路透社今天報道，烏克蘭敦促歐美加快武器交付以應對俄羅斯的進攻壓力。烏克蘭陸軍總參謀部周二表示，俄羅斯在過去24小時內發動了70多次導彈與火箭彈襲擊。俄羅斯軍隊炮擊了頓涅茨克東部地區巴赫穆特市附近的超過 15 個居民點，其中包括鹽礦鎮索萊達，俄羅斯和烏克蘭在那裡進行了數周的激烈戰壕戰。

俄軍無情的炮擊已經徹底摧毀了巴赫穆特市，重創了位於頓涅茨克地區中心的阿夫季夫卡市。但烏克蘭軍事分析家 Oleh Zhdanov 在 YouTube 上說：“在 Bakhmut 和 Avdiivka 這兩個關鍵地區，戰鬥仍在繼續。”他呼籲說，“俄軍日以繼夜地不斷進攻。我們正在努力堅守陣地。俄羅斯軍隊常常在夜間進攻，因此我們非常需要夜視設備。”

路透社說無法核實戰場報告。

烏克蘭總統澤連斯基在周一晚間的視頻講話中表示，對第聶伯羅的襲擊和俄羅斯試圖在戰爭中取得主動權，凸顯了西方在提供武器方面“加快決策”的必要性。

自去年 2 月 24 日俄羅斯軍隊入侵烏克蘭以來，西方國家一直在為烏克蘭提供穩定的武器供應，但澤連斯基和他的政府堅持說，現在他們需要坦克。

英國周一證實，它將派遣 14 輛挑戰者 2 坦克和其他硬件，包括數百輛裝甲車和先進的防空導彈。

德國面臨向烏克蘭派遣豹 2 坦克的壓力，但德國政府表示，只有在基輔的主要盟友，尤其是美國達成協議的情況下，才能提供這些坦克。

烏克蘭安全委員會秘書奧列斯基·達尼洛夫 (Oleskiy Danylov) 周一晚間也提到需要加快武器供應，因為烏克蘭政府警告俄羅斯“將試圖做出新的打擊”。丹尼洛夫告訴烏克蘭電視台，這可能發生在入侵周年紀念日或三月。

美國國防部長勞埃德奧斯汀將於周五在德國的一個空軍基地會見盟友，討論對烏克蘭的進一步援助。