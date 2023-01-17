達沃斯 2023：經濟衰退陰影下開幕

達沃斯世界經濟論壇

一年一度瑞士達沃斯世界經濟論壇在世界經濟衰退擔憂中拉開帷幕。世界經濟走緩的現狀，困境以及未來前景和出路，成為論壇關注主要議題。烏克蘭戰爭以及新冠病毒疫情是影響世界經濟的主要因素。

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據路透社說，全球經濟即將陷入衰退的前景給達沃斯籠罩上了長長的陰影，參加世界經濟論壇年會開幕的與會者正在計算他們的經濟和企業可能付出的代價。而世界經濟論壇調查的私營和公共部門首席經濟學家中，有三分之二預計今年將出現全球衰退，其中約 18% 的人認為“極有可能”，這個數據是 2022 年 9 月進行的上一次調查的兩倍多。

世界銀行上周將許多國家 2023 年的增長預測下調至接近衰退的水平，原因是央行加息的影響加劇、俄羅斯在烏克蘭的戰爭仍在繼續，以及世界主要經濟引擎停滯不前。

世界各地對衰退的定義各不相同，但通常包括經濟萎縮的前景，可能在“滯脹”情況下出現高通脹。

在通脹方面，世界經濟論壇的調查發現地區差異很大：預計 2023 年將出現高通脹的比例從中國的 5% 到歐洲的 57% 不等，歐洲去年能源價格上漲的影響已蔓延至更廣泛的經濟領域。

雲服務公司 Cloudflare Inc 的首席執行官馬修普林斯表示，互聯網活動表明經濟放緩。

沒有什麼比解決全球貧困的努力更能體現經濟衰退對現實世界的影響了。抗擊艾滋病、結核病和瘧疾全球基金的執行董事彼得·桑茲表示，隨着捐助者開始感到手頭拮據，海外發展援助的預算正在被削減，而經濟衰退將嚴重打擊當地的醫療保健服務。

許多達沃斯與會者普遍擔心未來一年的不確定性，包括從烏克蘭戰爭的持續時間和強度，到主要央行尋求通過大幅加息降低通脹的下一步行動。

據路透社說，今年的達沃斯論壇，據報有600 多位首席執行官將齊聚一堂，其中包括摩根大通的傑米戴蒙、高盛的大衛所羅門和摩根士丹利的詹姆斯戈爾曼等華爾街高管。隨着氣候變化成為首要議程，主要能源公司的負責人在與新冠疫情相關的中斷後回來了。

德國總理朔爾茨、西班牙、韓國、波蘭和菲律賓總統等 51 位國家元首出席。另有56位財政部長、19位央行行長、30位貿易部長和35位外交部長也將到場。

據信Idris Elba 和 Sabrina Dhowre Elba、大提琴家馬友友、Renee Fleming、wil.i.am 和社交媒體明星 Nas Daly 都將出席。

俄羅斯人缺席，但在去年的峰會上佔主導地位的烏克蘭派出了另一個高級別代表團，而且幾場與戰爭有關的會議也在議程上。

消息稱，烏克蘭第一夫人率領代表團，將在達沃斯論壇上呼籲國際社會支持，援助烏克蘭抵抗侵略戰爭。

其他包括國際貨幣基金組織總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃、歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德、北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格、歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩和中國國務院副總理劉鶴，以及世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）和印度央行行長拉古拉姆·拉詹（Raghuram Rajan）也在名單上。

路透社報道稱，氣候變化在世界經濟論壇的全球風險調查中名列前茅，能源公司高管將與氣候活動家和環境部長一起參加論壇。其他主題將包括生活成本、緊張的勞動力市場、自然災害和極端天氣事件、如何防止2023年全球經濟衰退、許多國家新冠感染捲土重來、能源緊縮和俄羅斯戰爭即將到來一周年在烏克蘭。

世界經濟論壇並非沒有批評者。近年來，它被活動家和評論員批評為只會增加全球碳排放的噴氣式飛機的空談場所。一些抗議活動也會在達沃斯同期登場。