歐洲議會將伊朗革命衛隊定為 "恐怖組織" 德黑蘭警告歐盟將“自食其果”

歐洲/伊朗

歐洲議會1月18日以472票通過，19票反對地表決結果通過決議，將伊朗革命衛隊定為 "恐怖組織"，決議還呼籲為在歐洲的伊朗人提供庇護。

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歐洲議會籲歐盟指定伊朗革命衛隊為恐怖組織，因為它鎮壓反政府抗議活動並向俄羅斯運送無人機。

歐洲議會在決議文本中譴責 "伊朗和革命衛隊對馬赫薩-阿米尼被暴力逮捕後死亡的示威活動的殘酷鎮壓，以及伊朗'道德警察'的濫用和虐待行為。

該決議的通過意味着伊朗革命衛隊的成員將被歐盟視為犯罪分子，該組織及其成員在歐盟各國持有的資產將被凍結。

據伊朗國家媒體報道，伊朗外交部長Hossein Amirabdollahian周四警告說，歐盟的這種決定將 "自食其果"。

近幾個月來，由於伊朗當局對示威民眾的鎮壓以及有關恢復2015年伊朗核計畫協議的談判陷入僵局，歐盟和伊朗之間的關係大幅度惡化。

歐盟對伊朗鎮壓抗議活動的批評越來越多，因為最近幾個月在抗議活動中被捕的幾十人被判處死刑，一些人被處決。

自2022年9月16日22歲的伊朗庫爾德婦女馬赫薩-阿米尼(Mahsa Amini)在羈押期間死亡以來，伊朗抗議浪潮震撼了伊斯蘭共和國。海外聲援伊朗國內的示威浪潮也不斷升級，周三，數萬名來自歐洲各地的伊朗人會聚在歐洲議會所在地斯特拉斯堡，支持歐洲議會通過上述決議。

此外，法國媒體近日報道說，一位在法國參加多次示威活動的伊朗人近日收到來自他在伊朗的家人的警告，要求他不再參加抗議活動，否則他的伊朗的家人將遭受懲罰。很明顯，德黑蘭與北京使用的是同樣的統治軟件！