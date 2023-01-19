【視頻】歐盟如何應對能源危機及競爭

歐洲能源危機

第5屆達沃斯的世界經濟論壇的核心是烏克蘭的戰爭及其經濟後果，其中最重要的就是能源危機。歐洲是如何應對這場特別影響它的危機的？尤其同時還要應對來自美國和中國的競爭。

廣告 繼續瀏覽後續

法國24電視台記者Line Rifaï在達沃斯論壇採訪到法國歐洲事務國務秘書勞倫斯-布恩（Laurence Boone）

烏克蘭戰爭開始近11個月後，歐洲是否真的設法減少了對俄羅斯化石燃料的依賴？

布恩：歐洲絕對已經設法減少對俄羅斯化石燃料的依賴，但沒有完全取消對其依賴。歐洲已經做了幾件事，減少了消費，制定了團結計畫，並為未來做了準備，制定了允許建造更多可再生能源的指令。

目前全球是否正在走向可再生能源領域的貿易戰？

布恩：首先，我認為我們應該高興的是，每個人都在為這個能源轉型而努力。第二，我們必須非常清楚，由於能源價格和通貨膨脹，美國和歐洲之間存在着競爭力差距。美國通過了“ 2022年降低通脹法案”後，歐洲應該如何應對？首先，我們希望有一個簡化衝擊。我們的過渡程序太長，太複雜。通過稅收減免可讓方法非常簡單和迅速。另外，還要由一個戰略衝擊。更多更好地投資於轉型部門，即數字技術、能源技術，還有健康領域。最後就是歐洲衝擊。我們希望維護整個歐洲的公平條件和健康的商業環境，而這意味着需要歐洲資金。總結起來就是：簡化、戰略、歐洲資金。

美國2022年降低通脹法案目的是補貼可再生能源和公司，是否可能對歐洲公司產生負面影響，歐盟委員會主席提到的措施是否能夠應對並在一個健康的環境中競爭？

布恩：我認為隨着2022年降低通脹法案這種拐點，歐洲的反應必須來自自身。這必須是一個警鐘，喚醒我們為能源轉型制定一個更大的工業計畫的警鐘。這就是為什麼歐委會主席周二與能源部主席拉米所說的，簡化、戰略投資和歐洲融資的三點計畫絕對必須得到執行。這將使我們能夠在平等的基礎上與美國競爭。

在與美國平等地競爭同時，歐盟是否面臨與中國的不公平的競爭？

布恩：對於中國。從今年年初開始，歐盟有了一個叫做反補貼的工具。它包括兩件事：如果可以證明一個政府正在補貼，過度補貼電動汽車這樣的行業，那麼歐盟將在這些公司進入歐洲市場時對其徵稅，從而恢復一個健康和公平的競爭條件。