愛麗舍條約60周年 法德峰會試圖展示重歸團結

愛麗舍條約

1963年1月22日，戴高樂將軍（右）和德國總理康拉德-阿登納在巴黎簽署被稱為"愛麗舍條約"的法德合作條約。

標誌法德戰後和解的“愛麗舍條約”簽署60周年之際，法國總統馬克龍與德國總理朔爾茨今天1月22日在巴黎舉行系列活動，紀念這個極具象徵的日子，在最近晾曬兩國分歧之後，顯示某種新的團結精神。

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今天上午11點，法德首腦在巴黎索邦大學參加紀念活動，紀念標誌着法德和解的愛麗舍條約簽署60周年。然後，馬克龍與朔爾茨將於中午在愛麗舍宮召開法德部長會議。這個原定去年10月舉行的年會，由於兩國從“能源到國防”等一系列關鍵問題的分歧，而不得不推遲。因此，今天這次會議是觀察法德之間一致程度的機會。

馬克龍和朔爾茨在《法蘭克福彙報》和法國《星期日報》發表的文章指出：在戴高樂和阿登納簽署《愛麗舍條約》60年後的今天，這個重逢的日期具有高度象徵意義。該條約"標誌着幾十年，甚至幾個世紀的激烈競爭和血腥戰爭的結束"。

在過去的11個月里，俄羅斯侵略烏克蘭使戰爭重回歐洲大陸。不過，朔爾茨和馬克龍肯定了他們要讓"歐洲變得更有主權"的願望，也就是“增加國防投資和"加強歐洲工業競爭力的戰略”。

法新社預計馬克龍將與朔爾茨可能討論是否向基輔派遣重型坦克。此刻，基輔正在與柏林不願意授權交付其豹式坦克進行鬥爭。

在防務方面，儘管“未來空戰系統”（SCAF）取得了進展，但導彈防禦仍是絆腳石：柏林正推動一個有以色列成分的盾牌項目，有14個歐洲國家希望加入，而巴黎正在以歐洲"戰略自主"的名義，與意大利一起研究自己的系統。

法國總統還警告說，如果歐盟不以強有力的方式回應美國大規模的可再生能源補貼計畫，也就是《減少通貨膨脹法》（IRA），歐洲就會出現"去工業化"。

馬克龍周四在巴塞羅那與西班牙首相桑切斯會面時已就這個看法達成一致，他希望也能得到德國總理朔爾茨的支持。

法德還應努力就歐洲改革達成一致，以遏制與烏克蘭戰爭有關的能源價格飆升，並提出創新領域的聯合項目。雙方還將推出一種旨在鼓勵年輕人在兩國之間旅行的火車票。