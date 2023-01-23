俄羅斯民眾冒死祭悼遭炸死烏克蘭受害者

烏克蘭/俄羅斯

法新社記者周一指出，俄羅斯人繼續向九天前烏克蘭第聶伯羅市一棟大樓發生的致命爆炸案的受害者的臨時紀念碑獻花。但是他們的表達，有可能遭到俄羅斯當局逮捕並被判刑入獄。

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在莫斯科，有俄羅斯人繼續為烏克蘭的受害者獻上悼念物品。這一次導彈襲擊曾造成46人死亡。烏克蘭指控俄羅斯軍隊犯下戰爭罪。自此，俄羅斯人前來向莫斯科的烏克蘭詩人萊西亞-烏克倫卡的雕像腳下獻上鮮花、照片和留言，建起了一個臨時的受害者紀念碑。

不明身份的人對紀念碑進行了幾次清理，警察也進行逮捕。但悼念活動仍在繼續。法新社記者周一上午在紀念館看到，有幾個人開着車到來在警察面前獻花，而其他花束也已經擺在雕像腳下。

63歲的數學家伊萬諾娃（Elena Ivanova）在擺放了她的黃色菊花花束後告訴法新社記者說，“我盡我所能表達我對這場災難的感受。”伊萬諾娃說，“我想表達我的同情，向此刻正在遭受苦難的人們表示慰問。” 她並說，“沒有其他選擇。這畢竟是表達我抗議的唯一方式。”

40歲的導遊亞歷山大-沃洛欣在紀念碑前站了幾分鐘，脫下帽子。他說，“我關注新聞。當我看到照片顯示一周前就有人獻花，我就決定也要去，第二天我就去了。”他還說，“我真的很想拍照，親眼記錄莫斯科人也具有同情心和同理心。對烏克蘭的受害者，對烏克蘭人表達同情。”

據他指出，星期六時有很多鮮花，而現在沒有那麼多了，他批評俄羅斯當局 "與這種同情心和人民作對"。他說，他有來自烏克蘭的 "許多朋友"，"重要的是讓他們知道俄羅斯有人有同情心，有對這種噩夢的一種抗議"。

在俄羅斯，在全面鎮壓的背景下，反對侵略烏克蘭的公眾示威非常罕見。在俄羅斯，對俄羅斯軍隊的批評可被判處監禁。

據非政府組織OVD-Info稱，自2022年2月24日侵略烏克蘭的戰爭行動啟動以來，俄羅斯有近2萬人在反對侵略戰爭的集會中被逮捕。