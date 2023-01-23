援助烏克蘭現分歧 德法仍強調結盟重要性

政治

儘管俄羅斯入侵烏克蘭使德法出現分歧，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）22日依舊強調兩國在二戰後結盟的重要性。2022年10月，由於在從能源到國防等一系列關鍵議題上存在分歧，法德年度會議不得不推遲。此次兩人的會晤由此格外引人注目。

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法新社報導，在是否批准豹2戰車移交給烏克蘭一事上，德國飽受各方施壓。朔爾茨沒有做出任何承諾，仍堅持所有盟友必須共同努力。

然而，馬克龍清楚表明，法國在是否支援法國製造的勒克萊爾坦克(Char Leclerc)方面“不排除任何可能性”。法國已經支援烏克蘭輕型戰車。

朔爾茨正在巴黎訪問，慶祝德法戰後《愛麗舍條約》簽署60周年。時常被形容為“法德軸心”的德法關係目前正陷入不尋常的緊張狀態。

除了據報法國對於德國援烏的審慎態度感到不耐煩外，兩國在核能、預算問題上的分歧，以及兩國領導人之間可能缺乏化學反應，都造就了緊張局勢。

不過，朔爾茨在巴黎索邦大學（Sorbonne University）演說時表示，德法維持牢固關係對歐洲大陸至關重要。他說，“正如同過去，未來建立在我們兩國的合作上，也是團結歐洲的驅動力”。

馬克龍則說，“因為德國和法國清除了通往和解的障礙，因此必須成為重新啟動歐洲的先驅”。

他形容兩國是“團結歐洲的火車頭”，“我們是在同一個身體里的兩個靈魂”。《法蘭克福彙報》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）和法國《星期日報》22日刊文表示：戰後簽署的德法合作條約標誌着“數十年，甚至數百年的激烈爭奪和血腥戰爭的結束”。