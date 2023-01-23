瓦格納叛逃軍人在挪威被逮捕 原因不明

烏克蘭/俄羅斯/挪威

根據挪威警方今天報告，10天前逃入挪威的一名俄羅斯準軍事團體瓦格納的前成員已被挪威警方根據移民法逮捕。該瓦格納前士兵逃亡經歷受到關注。

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據法新社今天報道稱，俄羅斯瓦格納叛逃者梅德韋德夫Andreï Medvedev被挪威警方逮捕。但逮捕的確切原因沒有說明，他的律師說是由於他 "違反安全規定"。

26歲的安德烈-梅德韋德夫於1月12日至13日夜間越過最北部的俄挪邊境，在挪威尋求庇護，他說他準備 "向調查戰爭罪行的人講述他在瓦格納集團的經歷"。這名男子說，他在烏克蘭穿着瓦格納軍服參戰了四個月，然後在11月出逃。據他解釋，當時俄羅斯商人葉夫根尼-普里戈津領導的準軍事組織據說違背他的意願而延長了他的參軍協議。

作為揭示瓦格納準軍事組織在烏克蘭的殘暴行為的潛在重要證人，梅德韋德夫在抵達挪威後一直受到挪威當局的嚴密盤問，但接受問詢地點不詳。

挪威負責移民事務的警察官員喬恩-安德烈亞斯-約翰森（Jon Andreas Johansen）在一封電子郵件中告訴法新社：他已經根據移民法被逮捕，可能被拘禁。但警方不會說明逮捕他的確切原因，也不會提供進一步的評論。

梅德韋德夫的律師Brynjulf Risnes告訴法新社，梅德韋德夫被逮捕是因為他拒絕遵守圍繞他制定的所有安全規定。律師稱，“梅德韋德夫認為這是一個很大的問題，而且沒有必要，已經採取了很多安全措施，他覺得很難遵守這些措施。”該律師說：梅德韋德夫沒有受到任何指控。

關於安德烈-梅德韋德夫的個資、他的歷史經歷和他逃跑的情況，仍有許多疑問。許多專家認為，這個瓦格納前僱傭兵不可能在沒有幫助的情況下越過戒備森嚴的邊境。他本人聲稱曾徒步穿越帕斯維克河，這是一條標誌着俄挪邊境的冰凍河流，他曾被帶着警犬的俄羅斯衛兵追殺過。

據該報道，挪威警方的刑事小組（Kripos）正在參與對烏克蘭戰爭罪的國際調查，上周六開始對梅德韋德夫進行詢問。

該律師稱，梅德韋德夫一直很合作。

法新社說未能獨立證實這些說法的真實性。