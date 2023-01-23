福特計畫在歐洲裁員3200人

福特在歐洲裁員

德國工會 IG Metall 發言人周一告訴法新社，美國汽車製造商福特將在德國裁員 3,200 人，主要是在行政和設計領域裁員。

廣告 繼續瀏覽後續

宣布這一消息之際，歐洲對汽車行業搬遷的擔憂正在加劇，因為華盛頓在其名為 IRA（減少通貨膨脹法案）的計畫中為美國製造的電動汽車提供了大量補貼。裁員消息是在周一的員工大會後向媒體披露的。

德國工會IG Metall 的發言人詳細說明，即使“德國的所有製造分廠”都受到威脅，在西部的“德國科隆分廠”不會有衝擊。

工會在隨後的一份聲明中表示：“我們非常關注德國開發部門的未來以及福特德國工廠的整體未來。”工會補充說：“公司希望在“從熱機向電動機過渡”的背景下，開展與北美髮展相關的主要任務。

根據德國工會 IG Metall 的說法，福特在亞琛工廠（位於比利時和荷蘭邊境的德國城市）設有一個研究中心，“220 名員工必須擔心他們的工作”。

最後，據工會稱，該國約有“20% 的行政職位”受到威脅。法新社聯繫美國集團時，福特表示，他們目前無法對此信息發表評論。

福特正在考慮迎戰電動車，這是一項昂貴的技術，需要對現有工廠進行全面現代化改造。考慮到這一點，其歐洲站點已經在為集團活動的重組做準備。 但直到最近，科隆工廠的工作崗位似乎仍得以保留。

去年 6 月，該公司表示已選擇其西班牙工廠生產未來的電動車型，這損害了其位於非常靠近法國邊境的德國城市薩爾路易斯的工廠，已經威脅到數千個工作崗位。福特今年夏天還宣布，在工廠向電動化轉型期間，將在美國和印度裁員數千人。

《華爾街日報》的報道評論稱，福特的全面改革實際上反映了汽車製造商在歐洲所面臨的消費需求疲軟的困境：群眾對英國脫歐的擔憂，柴油發電機的逐步淘汰以及中國經濟放緩等現象導致歐洲汽車需求以及利潤的下降。與此同時，歐洲的監管機構正在制訂史上最嚴格的汽車排放制度，加上高昂的勞動力成本，汽車製造商利潤空間被進一步壓縮。