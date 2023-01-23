索萊達爭奪戰：俄官員稱當地視察

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯所佔領的烏克蘭東部一位官員丹尼斯-普希林（Denis Pushilin）稱今天出現在索萊達。俄羅斯報告在一個多星期前就拿下並佔領了索萊達。但烏克蘭至今仍然沒有承認失去索萊達。俄羅斯希望從索萊達再向巴赫穆特展開進攻。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，俄羅斯方面周一還宣布佔領了索萊達附近的Krasnopolivka和Dvurechy兩個村莊。

烏克蘭東部親俄羅斯分離勢力報告說，"2023年1月23日，俄羅斯武裝部隊解放了頓涅茨克地區的Krasnopolivka和Dvurechy"。據報告，這些地方靠近巴赫穆特Bakhmut，是俄羅斯和烏克蘭軍隊幾個月來戰鬥的中心地區。

親俄羅斯分離勢力領導人普希林周日晚間在Telegram上說："我訪問了索萊達（......），我必須了解是否有必要在那裡部署人道主義援助點。" 據普希林說，這個戰前約有11000人的小鎮位於巴赫穆特北部，"已經沒有多少居民了"。

1月13日，俄羅斯軍隊就宣布攻佔索萊達，並罕見承認瓦格納集團的僱傭兵在爭奪索萊達戰鬥中發揮了決定性作用。

瓦格納集團的領導人葉夫根尼-普里戈津已經和他的手下一起出現在一段視頻中，他聲稱這段視頻是在索萊達著名的鹽礦中拍攝的。

法新社說，烏克蘭迄今沒有正式承認索萊達失守，並稱烏軍還在西部地區作戰。直到周一今天，該地區行政當局報告說 "巴赫穆特和索萊達附近有活躍的俄軍行動"，但沒有提供細節。

據俄軍稱，拿下索萊達是向包圍附近的巴赫穆特鎮邁出的重要一步。俄羅斯軍隊自夏天以來一直試圖拿下該鎮，雙方在那裡展開激烈的戰鬥。