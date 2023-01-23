西方持續資助烏克蘭 歐盟再批准5億歐元軍援

資助烏克蘭

消息人士指出，歐洲聯盟1月23日批准向烏克蘭提供另一筆5億歐元的軍事援助，同時，柏林當局因烏克蘭要求提供德國製造的豹式坦克而面臨更大壓力。

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西方國家上周在提供主力戰車給烏克蘭一事上沒能達成共識，但允諾要供應價值數十億歐元的軍援後，歐盟27個成員國的外交部長23日於布魯塞爾舉行會議，就提供烏克蘭的第7批軍援達成協議。

路透社報導，歐盟一位外交官員表示，5億歐元軍援方案和另外一筆價值4500萬歐元的“非致命性裝備”同時獲得批准，後者用於歐盟對烏克蘭的軍事訓練任務。

歐盟外長閉門會議結束後，另外兩位消息人士也證實這項消息。

歐洲各國軍隊使用的德國制豹式坦克（Leopard tank）被普遍認為是最適合烏克蘭抵禦俄羅斯入侵的戰車，但各國必須經過柏林當局同意才能轉移給烏克蘭，德國政府則尚未批准此事。