俄烏戰爭醞釀大會戰 重型武器躍上前台

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯調兵遣將準備投入多達數十萬新徵兵力，進攻烏克蘭，而烏克蘭也在集中兵力應對俄軍反撲。烏克蘭急需重型武器，抵抗俄羅斯進攻。

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本台採訪軍事專家稱，烏克蘭戰爭中烏克蘭軍隊裝甲車和火炮嚴重不足。

法廣RFI：烏克蘭如何準備應對俄羅斯可能發動的大規模進攻？

研究衝突情報小組的分析員基里爾-米哈伊洛夫：我們知道，在北部，在與白俄羅斯的邊界，烏克蘭已經明顯加強了他們的防禦陣地，以防止俄羅斯人像2022年2月那樣發動襲擊。同時，烏克蘭兵力動員繼續進行，新的烏克蘭部隊正在建立，軍隊也正在接受使用西方裝備的培訓。

烏克蘭軍隊是否準備好面對俄羅斯軍隊的新攻勢？

當然，這完全取決於俄軍攻勢的規模。俄羅斯軍隊繼續生產他們的設備並使武器裝備現代化：包括他們的坦克，他們的步兵戰車......但是俄軍有一些問題。例如，他們新兵缺乏裝備，他們沒有足夠的蘇制122和152毫米彈藥。當然，俄軍可以調用在某一地區已經訓練有素、經驗豐富的部隊上戰場。但這樣那就將是一次較小規模的攻勢，原則上烏克蘭是可以擊退的。

正如一些人所建議的那樣，新的攻勢可以從白俄羅斯境內展開，但俄軍將面臨與在這一地區第一次攻勢時一樣的後勤困難。如果要對基輔進行新的進攻，目前還不清楚俄羅斯是否能至少集中第一次部署的相同兵力。另一方面，也可能向紮波羅熱方向發動進攻，目的是切斷對在頓巴斯作戰的烏克蘭部隊的供應。或者在盧甘斯克地區發動進攻，試圖讓烏克蘭軍隊遠離克雷明納和斯瓦托夫。

最激烈的戰鬥發生會在頓巴斯的巴哈姆特Bakhmut周圍。最近，一位美國高級官員說，烏克蘭不應該把重點放在不惜一切代價保衛這個城鎮上，而應該利用這個機會準備對俄羅斯軍隊進行重大反攻。烏克蘭軍隊是否會因為在巴哈姆特戰役中部隊的消耗而導致軍事資源枯竭？

烏克蘭非常清楚什麼時候應該放棄一個城市。如果俄國人設法切斷通往巴赫穆特的補給線，烏克蘭軍隊將不得不從那裡撤退。當然，他們會繼續遭受損失。但俄羅斯軍隊狀況也是如此。與此同時，俄羅斯軍隊似乎正在動員他們在巴赫穆特的主力部隊，他們的傘兵，這意味着前線的其他地區可能不太準備面對烏克蘭的進攻。這讓人懷疑俄羅斯耗盡烏克蘭兵力的戰略是否有效。

周一，歐盟外長們批准了一項新的5億歐元的烏克蘭軍事援助計畫。烏克蘭軍隊最迫切的需求是什麼？

烏克蘭軍隊需要現代化的裝甲車、火炮和彈藥。它還需要遠程、高精度的導彈，能夠比HIMARS火箭發射器打得更遠，例如，HIMARS的射程為80公里。俄國軍隊已經設法將他們的後勤工作轉移得更遠了。如果烏克蘭軍隊想繼續打擊俄軍後勤補給線，這需要射程更遠的武器。裝甲車和大炮也是非常缺乏的：既需要它們來擊退俄羅斯的進攻，也需要它們來進行反攻行動。