《明鏡》：德國或將向烏克蘭提供豹式坦克

德國將提供豹式坦克

德國將向烏克蘭運送豹式坦克，這是《明鏡》（Der Spiegel）24日透露這個消息時沒有透露消息來源；德國全天電視台（n-tv）同一天引述接近政府人士的話說，德國總理朔爾茨25日將宣布這一消息。

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四天前，德國防長曾表示，未就向烏克蘭提供德制坦克達成一致。1月24日情況發生了變化。德國國防部長宣布已要求德國同意轉贈烏克蘭德制豹2坦克。

德國防長皮斯托里奧斯（Boris Pistorius）在上午與北大西洋公約組織（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）會談前的記者會上表示：“我明確鼓勵擁有豹式坦克的盟國，可準備部署訓練烏克蘭軍隊如何使用這些坦克。”

波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）則是24日在推特（Twitter）上指出，德國已收到波蘭要求同意轉贈豹2型坦克的公函。德國出售這款坦克的合約規定，買方不得轉售或轉贈與第3國，除非得到德國許可。

波蘭與芬蘭等最挺烏克蘭的歐盟國家都表明想將豹2坦克送給烏克蘭抗俄，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）甚至說，就算德國不許可也要送。

德國政府內部立場分歧，外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）雖說德國“不會出手阻撓”他國贈送豹2坦克給烏克蘭，但總理朔爾茨（Olaf Scholz）遲遲不表態，波蘭等國仍會擔心違反合約可能影響坦克維修和後續採購，因此這段日子以來串連歐盟國家給德國壓力，希望獲得正式同意。

比利時荷語《晨報》（De Morgen）引述荷蘭智庫Clingendael防衛專家贊迪（Dick Zandee）分析說，雖然德國早就送了許多攻擊性武器給烏克蘭，包括能比坦克造成更大殺傷力的導彈發射系統，但“差別在於豹型坦克被視為德國的終極坦克，是德國國防的旗艦”，。

《晨報》指出，德國在兩次世界大戰之後非常害怕被國際視為“侵略者”，因此極不願意在俄烏戰爭中冒出頭、成為帶頭角色，因此朔爾茨先前曾說放行豹2的前提，是美國也將自家制的M1艾布拉姆斯戰車（Abrams）送給烏克蘭。

朔爾茨為了豹2與歐洲盟國僵持數周仍不肯明確表態，《晨報》認為這還出自他所屬的社會民主黨（SPD）前總理布朗德（Willy Brandt）長期形塑的外交政策，也就是與蘇聯國家透過經濟合作以保和平友善。社民黨如今仍在尋求透過外交手段解決俄烏戰爭。

俄國政府對此不忘見縫插針，比利時法語媒體《晚報》（Le Soir）報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，德國若放行豹2，對俄德兩國關係將無任何好處，“留下難以抹滅的傷痕”。