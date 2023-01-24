澤連斯基專註清廉打仗 或大刀闊斧逼迫涉嫌貪腐官員辭職

烏克蘭/貪腐

烏克蘭當局今天辭退解僱了十幾名高級官員，包括總統府身邊以及政府重要部委高官和幾個主要戰場省份的州長，這是自去年俄羅斯入侵以來其戰時領導層的最大改組。評論分析烏克蘭近期爆發貪腐醜聞，總統澤連斯基憂心戰事當前受醜聞動搖軍心並影響歐美軍援烏克蘭抵抗戰爭，有“揮淚斬馬謖”的意味。烏克蘭申請加入歐盟，所被要求達標的各項條件中，嚴厲反腐是重要一項。

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據路透社今天報道稱，烏克蘭在戰爭中作最大的改組，清洗涉嫌官員和州長。基輔當局解釋稱，總統澤連斯基的決定是對公眾伸張正義的回應。

周二辭職或被免職的烏克蘭官員包括基輔、蘇梅、第聶伯羅彼得羅夫斯克、赫爾松和紮波羅熱地區的州長。赫爾松、紮波羅熱和鄰近的第聶伯羅彼得羅夫斯克現在是前線省份；基輔和蘇梅是戰爭早期的主要戰場。

一名國防部副部長、一名副檢察官、一名總統澤連斯基辦公室副主任和兩名負責地區發展的副部長等人都離職。

據路透社說，雖然不是全部，但辭職官員與腐敗指控有關。烏克蘭有腐敗和不穩定治理的歷史，但在國際壓力下表明烏克蘭可以成為西方數十億美元援助的可靠管理者。

澤連斯基在昨夜今晨的視頻講話中說：“已經有一些人事決定，一些在今天，一些在明天發布，人事案涉及烏克蘭部委和其他中央政府機構以及地區和執法部門的各級官員。”

澤連斯基的助手 Mykhailo Podolyak 在推特上寫道：“總統看到並聽到了社會訴求。總統直接回應了一個關鍵的公眾需求，即為所有人伸張正義。”

兩天前，一名基礎設施部副部長被捕，他被指控從一項發電機合同中挪用 40 萬美元，這是自 11 個月前戰爭開始以來首次公之於眾的重大腐敗醜聞之一。

烏克蘭國防部表示，負責部隊供應的副國防部長維亞切斯拉夫沙波瓦洛夫在媒體所謂的不真實的腐敗指控後辭職以保衛國防部以及他本人清廉形象。此前有一份報紙報道稱，該部為部隊支付的食品費用過高，但該部否認了這一說法。

檢察官辦公室沒有說明解僱副檢察長 Oleksiy Symonenko 的原因，他因在西班牙度假而受到烏克蘭媒體的抨擊。

儘管澤連斯基在講話中沒有點名任何官員，但他宣布了一項新的禁止官員出國度假的禁令。

澤連斯基辦公室副幕僚長基里洛·季莫申科也宣布辭職，但沒有給出任何理由。他曾幫助管理總統的 2019 年競選活動，最近還負責監督地區政策。

路透社說，這些變化相當於是在對烏克蘭原本非常穩定的戰時領導層進行了一次罕見的改組。