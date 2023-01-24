烏克蘭研發出千公里里程無人機 傳普京急防斬首威脅

俄羅斯/烏克蘭

台媒新頭殼引述多家媒體消息稱，烏克蘭日前公布新型無人機試驗成功，航程達 1000 公里，可達俄羅斯首都莫斯科。近日網傳照片顯示，俄國國防部等政府大樓和總統普京的郊區別墅，都被發現已經安裝了“鎧甲-S1”（Pantsir-S1 ）中短程防空飛彈系統，疑是要防範遭烏克蘭發動斬首。

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或怕被烏克蘭斬首，普京豪華官邸加裝鎧甲防空系統。據新頭殼署名陳政嘉今天報道稱， 近日網傳的照片顯示，莫斯科好幾棟的政府建築的屋頂上，都出現“鎧甲-S1”和“S-400‘凱旋’式”（S-400 Triumf）中短程防空飛彈系統，包括國防部國防管理中心、教育部。普京位於俄羅斯西部諾夫哥羅德州（Novgorod Oblast）瓦爾代湖（Lake Valdai）畔官邸附近，也被發現有安裝防空導彈系統。

外媒消息稱，鎧甲系統有 2 個雷達，分別用於鎖定目標和導引導彈並實施攔截，能防範定翼機、直升機、導彈、軍用無人機的攻擊。

據烏克蘭媒體稱，莫斯科當局安裝防空系統應是為了防止普京遭“斬首”。

《商業內幕》（Business Insider）引述親俄媒體人科茨（Alexander Kots）表示，新安裝的防空飛彈，意味着俄國高層“已經了解了風險，知道對莫斯科地區的空襲只是時間問題”，因此提前部署防禦措施。

據該報道，烏克蘭基輔到俄羅斯首都莫斯科的直線距離僅 755 公里，若烏克蘭自主研發的新型無人機投入使用，攻擊範圍將能涵蓋整個烏東地區到俄羅斯東部的大片地區，包括莫斯科和整個克里米亞半島。