瑞典加入北約梗阻 芬蘭傳單獨闖關

芬蘭/土耳其/北約/瑞典

芬蘭外交部長周二表示，芬蘭和瑞典與土耳其就申請加入北約軍事聯盟的談判需要暫停幾周。土耳其總統周一表示，在周末土耳其駐斯德哥爾摩大使館附近發生抗議活動包括焚燒古蘭經後，瑞典不應指望得到土耳其的支持。至此瑞典與芬蘭捆綁申請加入北約，現在芬蘭由此被認為可能開啟單獨加入北約進程。

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據彭博新聞稱，在其鄰國遭到土耳其總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安的新阻力後，芬蘭首次打開了可能將其北約申請與瑞典脫鉤的大門。

芬蘭首次表示，芬蘭可能會在沒有瑞典的情況下繼續加入北約進程。

稍早，芬蘭外交部長佩卡·哈維斯托在電話採訪中對路透社表示：“在我們回到三方會談之前需要暫停一下，看看在當前局勢之後塵埃落定後我們的處境如何，因此目前還不應得出結論。”

瑞典和芬蘭去年在俄羅斯入侵烏克蘭後申請加入北大西洋公約組織，現在需要所有現有北約國家的支持才能推進他們的申請。但土耳其表示，瑞典尤其必須對安卡拉眼中的恐怖分子採取更明確的立場：主要是庫爾德武裝分子，以及它指責 2016 年土耳其未遂政變的組織。

在芬蘭的鄰國遇到土耳其總統埃爾多安的新阻力後，芬蘭首次打開了可能將對北約入盟申請與瑞典脫鉤的大門。

芬蘭外交部長提出的這一途徑，如果變得更加嚴肅，將標誌着自北歐國家在5月聯合申請加入北大西洋公約組織以來芬蘭政策的重大轉變。

路透社說，土耳其總統埃爾多安周一宣布，總統和議會選舉將提前一個月至 5 月 14 日舉行。芬蘭外長哈維斯托說，他周一與土耳其外交部長梅夫魯特·恰武什奧盧進行了交談。哈維斯托說：“他們當然感受到了 5 月中旬即將舉行的選舉帶來的壓力，因此可以理解，土耳其在許多方面的討論都變得激烈起來。”