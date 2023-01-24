英前首相再訪基輔 支持讓烏軍擁有現代武器

約翰遜再次到訪基輔

英國前首相約翰遜（Boris Johnson）日前再次到訪基輔，並在基輔郊區與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）見面。這是約翰遜第四次訪問烏克蘭。在他擔任英國首相時，曾先後三次訪烏，並敦促盟友向烏克蘭提供支持，是烏克蘭的堅定支持者。

廣告 繼續瀏覽後續

據烏克蘭媒體22日消息，英國前首相約翰遜抵達烏克蘭，以私人身份訪問了首都基輔附近的布恰市。

據烏克蘭總統府介紹，澤連斯基在基輔郊區的一處地點會見了前來基輔訪問的約翰遜，並對後者積極公開支持烏克蘭表示感謝。澤連斯基對約翰遜說：“我聽到了你在達沃斯論壇的發言，非常感謝你的發言。謝謝你對我們國家的支持”。會面期間，應約翰遜的要求，澤連斯基向他通報了前線的情況。

澤連斯基還向約翰遜提到了他去年在二十國集團峰會上提出的烏克蘭版和平方案的問題，並稱 “和平方案的要點之一是對烏克蘭的安全保障”。澤連斯基補充說：“我相信，對我們來說，最好的保障是加入北約。重要的是要積極推動我國成為該聯盟成員的想法。”

澤連斯基說：“額外的動員不會幫助俄羅斯，它的軍隊沒有積極性”。不過，他補充說：“然而，我們需要更多的武器：坦克、戰機、遠程導彈”。他感謝英國和全體英國人民在防務和經濟支持方面所展現的領導力。

一位烏克蘭官方消息人士稱約翰遜此行是 “既非官方也非私人” 的訪問，出於安全原因，他們不會對此行的任何細節發表評論，並表示約翰遜完全支持英國政府對烏克蘭的政策，包括最近向烏克蘭派遣坦克的決定。

社交媒體上的視頻顯示，約翰遜在警察的護送下參觀了布恰的一座教堂和基輔附近的布查等遭受俄軍襲擊的居民建築。約翰遜當天還在基輔大學向在校師生髮表了演講。

約翰遜在演講中說：“我去了布查。俄羅斯一方已經在使用最先進的現代戰機轟炸居民區，我們怎麽能使對抗升級呢？烏克蘭應該得到所有可能的幫助。”

約翰遜接著說，烏克蘭應該 “在北約中尋求自己的命運”，因為他不在北約中 ，“導致了歐洲在過去80年中最嚴重的戰爭”。約翰遜稱，整個世界 “欠烏克蘭一個人情”，因為烏克蘭在為每一個有可能成為 “弗拉基米爾·普京（Vladimir Putin）侵略的受害者” 的人戰鬥。

約翰遜表示，要結束戰爭，首先必須儘快向烏克蘭提供所有必要的武器。他說：“這意味着我們必須提供坦克。我很自豪，我們（英國）是第一個提供挑戰者坦克的國家，我們期待其他國家的坦克。我們希望為烏克蘭人民獲得戰機，我們需要更好的裝備，各種武器，這將使你們能夠保衛你們的國家。”