蔡英文致信方濟各：台海戰爭不是好選擇

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台灣總統蔡英文致信羅馬天主教皇弗朗西斯說，台灣和中國之間的戰爭不是一種選擇，只有尊重台灣人民對主權和自由的堅持，才能與中國建立健康的關係。

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據路透社今天報道稱，台灣總統蔡英文告訴教皇方濟各，與中國開戰不是一種選擇。

梵蒂岡是台灣在歐洲的唯一外交盟友，台北一直關注着教皇弗朗西斯改善與中國關係的舉措。台灣目前僅與 14 個國家有正式關係。來自中國的壓力越來越大。

蔡英文在回應教皇1月1日世界和平日致辭的信中說，烏克蘭戰爭讓世界認識到和平的價值，維護地區安全已成為重要共識。據蔡英文說：“我在去年國慶講話中重申，台海和平穩定是兩岸關係發展的基礎，武裝對抗絕對不是一種選擇。”台灣總統辦公室昨天發布蔡英文的回應信函。

蔡英文說，“只有尊重台灣人民對我們主權、民主和自由的承諾，才能為兩岸恢復建設性互動奠定基礎。” 此番講話內容於去年 10 月 10 的台灣國慶講話時發表。

去年 8 月，中國在台灣附近舉行了軍事演習，北京從未放棄使用武力將台灣置於中國控制之下。

蔡英文寫道，台灣已向烏克蘭提供人道主義援助，並在新冠病毒疫情大流行期間向各國提供口罩和防護設備，因為台灣“希望給世界一個更好的台灣形象”。

蔡英文稱，“雖然我們仍然被排除在世界衛生組織之外，但我們相信帶頭做出積極貢獻將推動‘良性循環’。”

據路透社稱，台灣一再批評說，由於中國的壓力，台灣被排除在世界衛生組織之外，阻礙了抗擊新冠病毒疫情大流行的努力。世衛組織和中國均予以否認。

台灣拒絕中國的主權要求，稱只有台灣 2300 萬人民才能決定他們的未來。