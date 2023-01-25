德國同意軍援烏克蘭豹式坦克 瞬間贏得掌聲

德國/烏克蘭/豹式坦克

德國政府發言人今天公告，德國已經為向烏克蘭交付豹式坦克開放綠燈。烏克蘭以及歐美各國立即對德國的決定表達讚揚。面對俄羅斯入侵進攻，烏克蘭一直迫切要求獲得重型坦克。

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據法新社今天報道稱，德國為向烏克蘭交付豹式坦克開放綠燈。根據一份德國政府聲明，德國將從聯邦國防軍(Bundeswehr)庫存中向烏克蘭提供14輛豹2A6坦克。

這一消息是在周三上午的德國政府部長會議後宣布的。政府發言人Steffen Hebestreit說：這是與德國最親密的歐洲和國際夥伴進行密集磋商的結果。

德國總理朔爾茨幾周來一直受到來自其西方盟友、烏克蘭及其政府內部聯盟夥伴、自由黨和綠黨的壓力。

德國官方稱，這一決定遵循我們眾所周知的路線，即全力以赴支持烏克蘭。

聲明援引朔爾茨的話說：“我們正在以與國際密切合作與協調的方式採取行動。”聲明說：“目的是為烏克蘭迅速建立兩個裝備豹2坦克的坦克營。為此，德國最初將從聯邦國防軍的庫存中提供14輛豹2 A6坦克，以讓烏軍迅速組成坦克部隊。"

與波蘭和芬蘭打算交付的2A4相比，2A6是一個更新和更先進的型號坦克。

據德國官方稱，"烏克蘭士兵駕駛坦克的培訓必須在德國迅速開始。"發言人說。"除培訓外，豹二坦克軍援整套方案還將包括後勤、彈藥和系統維護。而且，"德國將向希望從他們的軍火庫存中向烏克蘭交付豹-2坦克的夥伴國家，迅速提供轉讓的必要授權。"

從德國為本國武裝部隊購買了豹2坦克的國家必須獲得柏林的許可才能再出口這些坦克。包括波蘭、芬蘭和荷蘭在內的幾個國家已經表示願意提供這些重型坦克。烏克蘭一直渴望獲得豹式坦克。

據《華爾街日報》今天報道，美國可能宣布交付艾布拉姆斯型坦克。

烏克蘭，法國，美國以及歐洲多國今天立即對德國決定開放綠燈軍援烏克蘭豹式坦克提出表揚。