拜登：美國向烏克蘭提供31架M1艾布拉姆斯坦克

提供作戰坦克

美國總統拜登25日對外宣布將烏克蘭提供31架艾布拉姆斯主戰坦克。拜登表示：俄羅斯希望我們屈服，但我們是團結的。烏克蘭總統澤連斯基表示：這是通往勝利邁出的重要一步。

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烏克蘭總統澤連斯基隨後推文表示：“感謝美國總統拜登作出一項強有力的新決定，向烏克蘭提供艾布拉姆斯（坦克）。感謝美國人的支持，”他在推特上寫道。 “今天，自由世界前所未有地團結一致，擁有一個共同的目標：解放烏克蘭”。

彭博社報道說，美方目前沒有庫存，政府要向通用動力公司下訂單，總價值約4億歐元。接近政府的人士說，交貨期可以拖上幾個星期，甚至幾個月；不僅如此，培訓烏克蘭軍人使用這種主戰坦克就需要6個月的時間。

白宮官員表示，美國總統拜登25日致電給英國、法國、德國及意大利等歐洲主要盟國領袖，商討幫助烏克蘭對抗俄羅斯侵略一事。

法新社報導，白宮發言人 卡琳·讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）指出，拜登與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）及意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）通話商討“我們對於支持烏克蘭的密切協調”。

德國25日稍早時才宣布將提供德制豹2式（Leopard 2）戰車給烏克蘭，並批准盟國將戰車轉手交給烏克蘭，獲得盟邦讚許。

挪威國防部長葛拉姆（Bjorn Arild Gram）25日隨即宣布挪威將向烏克蘭提供德國製造的坦克，但沒有具體說明提供的數量。