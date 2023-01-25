看看豹式坦克究竟有啥神奇

烏克蘭/俄羅斯/德國/豹式坦克

法新社引述專家們說，德國在猶豫不決數周後於今天同意向基輔提供的豹2重型坦克是一種世界級的先進武器，可以對戰場局勢產生重大影響。

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德國總理朔爾茨今天不僅同意軍援烏克蘭豹式坦克，還為波蘭和其他國家轉援該坦克開放綠燈。德國領導人還宣布會交付更先進的豹2型2A-，從德國軍隊的軍庫里取用，這讓所有人都感到驚訝。

豹2坦克由德國製造商克勞斯-瑪菲公司設計，從20世紀70年代末開始系列化生產，以取代美國的M48巴頓坦克，然後再出豹1坦克，此型號坦克能集火力、機動性和防護性優化於一身。

這是重達60噸的作戰坦克，大約有3500輛已經生產出廠，坦克配備了一門120毫米滑膛炮，坦克具備1500馬力，可以在以每小時70公里的速度移動作戰，火炮射程為450公里。

據製造商稱，豹式坦克還配備了針對地雷和火箭發射器的 "整體被動保護裝置"。坦克四人機組還得益於能遠距離定位和瞄準的技術配備。

因豹式坦克在非洲大陸據稱被廣泛使用，不僅系統上方便了配備彈藥和備件，對這種類型裝備要求很高的維護工作也被簡化。

四種最新的豹式坦克型號都在服役。

但德國以及法國和波蘭，各自均也保留國防所需坦克。包括法國的勒克萊爾坦克。

據德國媒體透露，德國總共有312輛豹2，其中100輛正在升級維修，所交付烏克蘭的14輛2A6，配備的火炮比以前的炮管長1.32米。它可以發射威力更大的炮彈，而且精度更高。這款在阿富汗使用的坦克還加強了對地雷威脅的防護。

據國際戰略研究所（IISS）稱，芬蘭擁有200多輛2A'坦克，芬蘭也準備向烏克蘭軍隊提供豹式坦克坦克。

荷蘭總理馬克-呂特在《法蘭克福彙報》上說，荷蘭還可以提供18輛豹式2A4坦克。

據德國媒體報道，其他一些未露名的歐洲和北約國家也願意作為軍援烏克蘭聯盟的一部分參與這一軍援努力。

而擁有350輛坦克的希臘和使用坦克對付敘利亞北部庫爾德武裝的土耳其是擁有2A4坦克最多的國家。

烏克蘭獲得豹式坦克對戰場的會有重大影響。據國際情報局說，如果烏克蘭能夠得到總共100輛豹式坦克，那麼在對抗俄羅斯軍隊的戰場上將產生後果。烏克蘭外交部長Dmytro Kouleba稱，烏克蘭因此可以拯救該國能源基礎設施，並使烏克蘭人免遭俄羅斯軍隊戰爭罪攻擊。

而烏軍在裝備豹2後，軍隊可以突破俄羅斯軍隊的防線，能結束漫長的塹壕戰。德國萊茵金屬公司的主管阿明-帕珀格證實，“有了豹式坦克，烏克蘭士兵們可以戰鬥中一次推進幾十公里的距離。”