俄羅斯解散最久人權組織“赫爾辛基小組”

俄羅斯/“赫爾辛基小組”

俄羅斯司法下令解散在該國歷史最為悠久的人權組織“赫爾辛基小組”。該非政府組織被當局指控違反區域地位在莫斯科地區以外開展活動，包括派遣觀察員監督審判該組織成員的庭審，或參加在俄羅斯其他地區的活動。

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據本台報道，俄羅斯解散最“年長”的非政府人權組織--赫爾辛基小組。俄羅斯一個法庭的法官甚至不屑於保持面子工程：20分鐘內就做出了決定，不到30秒就宣讀了判決。莫斯科一家法院周三下令關閉莫斯科赫爾辛基小組。俄羅斯司法機構正在瞄準俄羅斯人權非政府組織。12月底，司法部莫斯科司提出動議，要求解散該人權組織並禁止他們進入俄羅斯其他地區境內。

據"自1996年以來一直是莫斯科赫爾辛基小組成員的列夫-波諾馬廖夫說，"這個判決具有象徵意義，因為該組織是蘇聯時期創建的第一個人權組織。"列夫-波諾馬廖夫在被指控 "外國特工 "後不得不流亡到法國。莫斯科赫爾辛基小組的成立是為了確保蘇聯尊重它在歐洲安全與合作會議結束時在1975年《赫爾辛基最後文件》中所作的人權承諾。

列夫-波諾馬廖夫說："莫斯科赫爾辛基集團並沒有被指控為外國代理人，因為該組織沒有接受外國資金。該非政府組織已決定不要此類資金，以保護自己。人們可以說，當局沒有理由攻擊它，因為它幾乎沒有收到任何錢，它只僱用了兩三個人，它幾乎成了一個保密的協會，只與各省的人權維護者保持聯繫。所有這些都表明，在普京的俄羅斯，"人權捍衛者 "一詞本身就是 "公敵"的同義詞。人權維護者是俄羅斯的敵人或外國代理人。

歐盟外交部長何塞普-博雷利對俄羅斯對人權的新打擊表示遺憾。博雷利在推特上寫道：“克里姆林宮正在將俄羅斯在烏克蘭的侵略擴展到國內的政治鎮壓，壓制人權捍衛者，壓制公民社會和打擊那些拒絕獨裁和戰爭的聲音。”

“赫爾辛基小組”該非政府組織被指控違反其區域地位在莫斯科地區以外開展活動，包括派遣觀察員觀察審判或組織成員參加俄羅斯其他地區的活動。這一法庭宣判程序讓人想起去年冬天導致非政府組織紀念館解散的事件，該紀念館是捍衛人權和紀念蘇聯罪行受害者的另一個存在。

蘇聯著名持不同政見者、赫爾辛基集團現任主席瓦列里-瓦西里耶維奇-鮑什切夫說："一切都是預設好的。顯示當前的趨勢，就是要瓦解任何人權運動。當局先是關閉了紀念館，現在又在攻擊莫斯科赫爾辛基小組。這是對人權運動的打擊。因為莫斯科赫爾辛基小組的權威影響很重要，在媒體、政府組織、人權組織甚至當局中都有道德權威。當然，我們會繼續戰鬥。雖然這會越來越困難，真的會很困難，因為當局已經與以前存在的人權和合作組織做出打壓。"

該報道稱，“赫爾辛基小組”非政府組織的律師昨天立即宣布，他們打算對解散“赫爾辛基小組”的判決提出上訴。