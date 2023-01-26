基輔說烏飛行員在美國接受培訓 五角大樓未確認

烏飛行員在美國接受培訓？

就在德美兩國宣布將向烏提供主戰坦克後，烏克蘭總統澤連斯基向全國發表視頻講話，對德國和美國表達了感謝，但同時再提要求，希望西方向烏提供飛機和遠程導彈。澤連斯基表示，自己已經與北約秘書長斯托爾滕貝格通了電話，“應該向烏克蘭提供遠程導彈和戰機，還應擴大在火炮方面的合作”。

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烏克蘭國防部長顧問尤里·薩克表示，“下一步的關鍵是要獲得第四代戰鬥機。”“如果我們得到了這些戰鬥機，戰場上的優勢將是巨大的……不僅僅是 F-16第三代或第三代半的戰機，還有最新型的第四代飛機，這就是我們想要的。”

烏克蘭空軍擁有一支陳舊的蘇聯時代戰鬥機機隊，這些戰鬥機甚至在基輔 31 多年前宣布獨立之前就已經下線，這些戰機用於攔截任務和攻擊俄羅斯陣地。

西方的軍事支持對基輔至關重要，並在戰爭期間迅速發展，在俄羅斯入侵之前，即使是向烏克蘭提供致命援助的想法也備受爭議，但西方的供應已經打破了一個又一個禁忌。

烏克蘭國防部長顧問尤里·薩克表示，“他們不想給我們重型火炮，然後他們給了，他們不想給我們海馬斯系統，然後他們給了，他們不想給我們坦克，現在他們給我們坦克，除了核武器，我們都可以得到。”

荷蘭外交大臣胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）曾表示將以開放的姿態來對待烏克蘭方面的軍備要求。但說和做還是兩碼事。

德國總理奧拉夫·朔爾茨態度十分謹慎。他表示，沒有可能向烏克蘭派遣戰鬥機。

朔爾茨在聯邦議院表示，“我很早就明確表示，我們不是在談論戰鬥機，我在這裡也是這樣做的。”

朔爾茨補充說，“在任何情況下，我們都不會派遣地面部隊，我已經說過，北約士兵不會直接捲入烏克蘭戰爭，迄今為止，情況並非如此，將來也不會如此，每個人都可以依靠它。”

烏克蘭去年 2 月遭遇俄羅斯入侵——也表示，希望從西方接收遠程導彈。

周三，在德國批准向烏克蘭交付豹 2 坦克後，莫斯科做出了激烈反應，豹 2 坦克是歐洲各國軍隊的主力，這一決定肯定會加強烏克蘭的攻擊力。

“防止戰爭升級”

朔爾茨表示，西方盟友將繼續支持烏克蘭，但他也強調了進一步激化衝突的危險。

德國總理朔爾茨表示，“我們必須始終在我們所做的每一件事中明確表明，我們正在做必要和可能的事情來支持烏克蘭，但與此同時，我們正在防止戰爭升級為俄羅斯與北約之間的戰爭。”

美國方面口頭上沒有拒絕，但還沒有實際行動。烏克蘭盟友轉讓 F-16 應該不會帶來問題。 美國駐歐安組織大使邁克爾·卡彭特（Michael Carpenter）由此證實，華盛頓將“”同意某些合作夥伴將“F-16”戰鬥機轉給烏克蘭的想法。