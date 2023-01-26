歐盟推70 個大項目抗衡中國“一帶一路”

歐盟/中國/一帶一路/全球門戶

歐盟對中國一帶一路橫跨全球的貿易網絡​​和基礎設施項目的反擊終於有了落實。歐盟優先考慮推出70個國際基礎設施項目。

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據Politico報道稱，從2005年以來中國向近4000個海外投資建設項目投入近2.3萬億美元。歐盟近期醞釀抗衡中國的一帶一路。

歐洲稱為全球門戶項目旨在為發展中國家提供中國在“一帶一路”倡議中的戰略替代方案，北京被指通過港口開發、能源計畫和電信網絡在戰略貿易路線上投射其力量。

歐盟全球門戶的第一個項目包括黑海海底的數字電纜；連接地中海和北非國家的海底光纜，以及喀麥隆的水壩和水電站。

根據POLITICO 獲得的一份文件，這些只是歐盟今年在 Global Gateway 下優先考慮的 70 個項目中的一部分。

據一位歐盟高級官員在談到項目命中名單時說，“全球門戶正在變得具體。現在我們是認真的。”

全球門戶Global Gateway 的目標是到 2027 年動員高達 3000 億歐元，來自公共和私人的資金，為歐盟海外基礎設施項目提供資金。

相比之下，自 2005 年以來，中國已向近 4,000 個海外投資和建設項目投資了近 2.3 萬億美元。這顯示北京在歐盟開始努力擴大其經濟影響力之際仍然有財力上巨大的領先優勢。

西方一再面臨批評 ，稱歐美挑戰“一帶一路”的努力過於分散和緩慢。

歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩上個月在一次歐盟外長會議上表示，歐盟需要提高競爭力，並在實地取得明顯成果。據該報道，那次會議導致了第一批項目被選擇落實。

一些全球門戶項目據稱今年有望採取具體步驟，例如開始建設工作、簽署諒解備忘錄或選擇融資。與此同時，歐盟將在未來幾年開始為其他項目奠定基礎。

該報道稱，歐盟在中國後院計畫了幾個項目，例如與印度尼西亞的能源轉型夥伴關係和菲律賓的數字連接項目。在稱為俄羅斯後院的一些項目有哈薩克斯坦的氫能項目、中亞的交通樞紐、蒙古的兩個項目和塔吉克斯坦的水電站。

據Politico稱，歐盟上周五首次討論了優先事項清單。兩位歐盟官員表示，本周將進行進一步談判，目標是在 2 月 6 日那一周完成名單。