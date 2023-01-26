烏克蘭敖德薩榮列聯合國世界遺產名錄 俄羅斯用導彈報復 法國外長無懼到訪

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法國外長科羅納周四抵達烏克蘭西南部城市敖德薩，該城市當天遭俄羅斯新一輪導彈襲擊，敖德薩前一天被聯合國教科文組織投票，榮列世界遺產名錄。俄羅斯今天施發大批導彈襲擊烏克蘭，包括敖德薩，顯示報復烏克蘭獲得歐美多國紛紛提供豹式坦克，也報復敖德薩列為聯合國世界遺產名錄。法國外長到訪，希望表達法國對烏克蘭的支持。

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法國外長科羅納今天在推特稱，"到敖德薩去！為了彰顯法國對烏克蘭主權的支持，今天和昨天一樣，一如既往！"

烏克蘭外長庫列巴回應稱，"感謝你的勇敢的訪問!" 庫列巴在推特上回答說，在俄羅斯入侵他的國家一周年之際，法國的支持至關重要。

法國外長周三晚間在摩爾多瓦停留，然後於周四抵訪敖德薩。她的抵達被推遲，因為俄羅斯對基輔等地發動新一輪導彈襲擊，並在基輔造成至少一人死亡，在幾個地區造成斷電。敖德薩也是襲擊目標。

據一位外交人士說，科隆納和庫列巴將特別 "評估烏克蘭在軍事和民事方面的直接和緊急需求"。據法國官員說，目的是向烏克蘭人提供 "符合實際情況的需求 "的裝備，並透露說，烏克蘭總統澤連斯基 "沒有表示急切需要法國的勒克萊爾坦克"，原因 "很明顯"，即烏克蘭的後勤、維護以及軍備庫存目前跟不上。

消息人士說："對於任何軍隊來說，在部隊中擁有10種不同類型的坦克會面對一個幾乎無法解決的後勤保障。" 消息認為，烏克蘭從一開始就想要德國的豹2坦克。

法新社說，這是自2022年2月24日俄羅斯爆發侵略烏克蘭戰爭以來，法國外長科隆納對烏克蘭的第四次訪問。

在聯合國教科文組織25日將這個黑海上著名城市的歷史中心列入世界瀕危遺產名單之後，科羅納在敖德薩的訪問具有高度的象徵意義，因為俄羅斯軍隊侵略戰爭破壞的威脅對敖德薩濃雲籠罩。

聯合國教科文組織UNESCO的世界遺產委員會的21個成員國是以6票贊成、1票反對和14票棄權，同意將敖德薩的指定區域列入世界遺產名錄。

消息沒有報告在教科文的表決中哪一個國家投了反對派，又是哪一些國家投了棄權票。

法國外交人士說，敖德薩也是俄羅斯野心"進一步襲擊破壞摩爾多瓦、羅馬尼亞和整個歐洲穩定的門戶"。

法國外長預計於周五訪問羅馬尼亞，在布加勒斯特與羅馬尼亞總統和總理舉行會談。

科羅納將首先訪問Cincu，這是北約使用的一個軍事基地，法國Leclerc營部署在這裡，這是法國對大西洋聯盟在其東翼加強存在的貢獻，北約當地軍營也有荷蘭和比利時的士兵。