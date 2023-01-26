烏克蘭首都又遭俄羅斯導彈雨狂轟 疑遭報復獲得豹2

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭首都基輔今天遭到俄羅斯導彈襲擊，俄羅斯軍隊至少30枚導彈從數個源頭向基輔發射轟炸。基輔以及其他地區拉響防空警報。烏克蘭軍方報告，至少15枚導彈被攔截或擊落。至此尚沒有傷亡細節報告。俄羅斯發動新一輪導彈襲擊，據評論或可能報復歐美紛紛要向烏克蘭提供重型坦克抵禦俄羅斯軍隊侵烏新一輪攻勢。

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據法新社今天報道稱，烏克蘭當局報告，星期四上午，在俄羅斯對烏克蘭的大規模導彈襲擊中，基輔響起了多個爆炸聲。在這次襲擊中，俄軍在向首都發射的導彈，有 "超過15枚 "被烏克蘭軍隊擊落。

烏克蘭首都市長維塔利-克里琴科在電報群Telegram上說： "基輔有爆炸！"。市長籲請市民留在防空掩護里。基輔軍事當局則在同一社交網絡上報告說，"超過15枚俄羅斯巡航導彈 "瞄準基輔。並報告15枚導彈都被擊落了。

烏克蘭空軍發言人在電視上說，周四上午正在進行針對烏克蘭的導彈攻擊，至少有"30多枚俄羅斯導彈"。

烏克蘭軍方說，"六架圖-95飛機從摩爾曼斯克（俄羅斯）地區起飛並向烏克蘭發射導彈。烏克蘭軍方稱，"我們預計總共會遭到30多枚導彈攻擊"。

烏克蘭媒體已經報道了基輔等幾個地區發生遭攻擊爆炸，多地省長啟動防空行動。