捷克總統選舉第二輪投票，退役將軍帕維爾民調領先

捷克/政治

捷克共和國1月27日啟動總統選舉第二輪投票，選民需要在退役將軍帕維爾和曾擔任總理的巴比什間做出選擇。從最新幾項民調結果來看，在首輪投票中僅以微弱優勢領先的帕維爾優勢日漸明顯，有望獲勝。

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的確，從三家不同民調機構的最新調查來看，軍人出身的帕維爾有可能以58%到59%的優勢取勝。被福布斯雜誌評為捷克第五大富豪的巴比什得票率可能只在41%左右。

這次總統選舉在俄烏戰爭令歐洲安全面對考驗之際舉行。儘管選民日益關心因為戰爭而惡化的通貨膨脹，但面對歐洲大門前已經持續11個月的俄烏戰爭，捷克政府如何站隊也是競選議題之一。巴比什強調他不會讓捷克捲入這場戰爭。在一次電視辯論中他更明確表態說，倘若鄰國波蘭或波羅的海國家受到攻擊，捷克不會派軍隊支援。他此番表態立即引發輿論反彈，他隨後在其推特賬戶平台上表示，人們誤解了他的意思。但似乎為時已晚，波蘭和波羅的海三國均立即表達不滿。

捷克與這四個國家同屬北約組織成員。北約集體防禦原則規定，對任何一個成員國的攻擊，相當於對所有成員國的攻擊。

巴比什是捷克富商，福布斯雜誌曾將他列為捷克第五大富豪。他曾任財政部長， 在2017年到2021年間擔任政府總理。

他的競選對手帕維爾則是職業軍人出身，尤其在波黑戰爭中授勳為英雄，他此後曾官至捷克三軍總參謀長，後來又擔任北約軍事委員會主席。1月14日的總統選舉首輪投票中，帕維爾以35.4%的支持率，在8位候選人中，險勝得票35%的巴比什。

第二輪選舉勝出者將在今年三月，取代將卸任的總統澤曼。澤曼與巴比什都曾是共產黨人。巴比什這次參選也獲得了澤曼的支持。而帕維爾則獲得了現任總理菲亞拉的支持。在捷克政治光譜中屬於右翼政黨的公民民主黨在2021年的立法選舉中獲勝，菲亞拉接任總理。

俄烏戰爭爆發後，此前一直傾向與俄羅斯友好的澤曼改變立場，指責普京的戰爭為“瘋狂”。菲亞拉領導的政府堅決承諾向烏克蘭提供支持，已向烏克蘭提供兩億美元軍事援助，並接納大批烏克蘭難民。

捷克總統並無實權，但任命政府總理。