法國外長科隆納："必須幫助烏克蘭重獲它應該重獲的“

烏克蘭 /法國

法國外交部長凱瑟琳-科隆納1月26-27號兩天對烏克蘭的港口重鎮敖德薩，摩爾多瓦首都基希訥烏，位於羅馬尼亞欽庫（Cinku）的北約框架下的法軍基地以及羅馬尼亞首都布加勒斯特進行訪問。她在布加勒斯特接受了法廣（RFI）烏克蘭語編輯部主編Kateryna Tryfonenko和羅馬尼亞語編輯部主編Ovidiu Nahoi的專訪。

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”在北約的東翼，在歐洲大陸的東部存在“

Ovidiu Nahoi：您在烏克蘭的敖德薩，摩爾多瓦的基希訥烏以及羅馬尼亞布的這次外交行程的主要信息是什麼？

科隆納：我希望通過您剛才提到的這些城市的名字，大家能看到我兩天的行程的連貫性。雖然這是一次短暫而行程緊湊的旅行，但讓我做了很多事情。這種一致性是為了表明我們在羅馬尼亞的存在，包括你們所在的布加勒斯特。我也很高興向RFI羅馬尼亞語編輯人員致敬；感謝你們為烏克蘭和整體新聞自由所做的一切。但我們不僅在這裡，我們也與摩爾多瓦和烏克蘭在一起。我們非常清楚，地理上的接近同時也是需要保持警惕的信息，不僅我們今天能夠在三個國家一起做事，而且我昨天也通過會見摩爾多瓦總統和去敖德薩會見我的烏克蘭同僚庫列巴，相信這些不僅是我們國家必須看到的信息，也需要讓歐洲，讓友好國家和盟友以外的安歇看着我們的人看到和明白，那就是，我們正保持警惕，我們在北約聯盟的東翼，我們在歐洲大陸的這一部分。大家都知道敖德薩屬於烏克蘭，我相信這是歐洲以外每個人都必須了解的信息。

法國準備在多大程度上支持烏克蘭？

RFI烏克蘭語主編特封內科Kateryna Tryfonenko接着指出，去年五月擔任外交部長後，法國外長已經去過烏克蘭四次。所以非常清楚那裡的情況。而且周四去了敖德薩，知道那裡第一手資料。她說，烏克蘭的每一個人，歐洲的每一個人，都希望這場可怕的戰爭儘快結束。對烏克蘭人來說，戰爭的結束是俄羅斯的軍事失敗和歸還所有烏克蘭領土，包括克里米亞。她的問題是，法國準備在多大程度上支持烏克蘭？

科隆納：我相信我們真的有相同的目標，不僅是法國，還有所有站在烏克蘭一邊並幫助烏克蘭自衛和實現其目標的國家，這些目標包括恢復其獨立、主權和領土完整。

如果法國與烏克蘭站在一起，那也是因為我們有捍衛普世價值、捍衛國際法原則，很簡單，這也是我們的利益。如果沒有人尊重基於規則的秩序，如果每個人都可以毫無後果地入侵他們的鄰居，我相信我們都會在地球上和遠在歐洲之外的地方遭受痛苦。

不幸的是，今天是拿起武器的時候了。我們正在幫助烏克蘭保衛自己這個目標，我們知道，為了讓烏克蘭能夠在已經存在但被中斷的對話中設想新的階段，必須找到更好的力量平衡。但對話由烏克蘭說了算，時間和條件都由烏克蘭決定，也許由烏克蘭決定是否準備好邁出第二步。同時，不僅烏克蘭有其總統提出的和平計畫的十點，而且需要有一個合作夥伴，一個真誠的合作夥伴，也就是俄羅斯。但迄今沒有任何跡象表明俄羅斯願意進行富有成效地、本着誠意進行對話，相反，莫斯科有條不紊地違反其所有承諾，包括其國際承諾和在蘇維解體時所作出的承諾。所以，我們必須首先建立這種新的力量平衡，幫助烏克蘭重獲它需要重獲的東西。然後希望在此基礎上，能夠開啟一個新的階段。

“堅定地致力於打擊有罪不罰現象”

Kateryna Tryfonenko：法國宣布啟動調查俄羅斯侵略烏克蘭的法庭的工作。您認為這個法庭可以採取什麼形式，俄羅斯官員是否有一天會被帶到這個法庭上？

科隆納：是的，因為我們必須這樣做。我們知道，除非正義得到伸張，否則就不會有持久的和平。因此，我們堅定地致力於打擊有罪不罰現象。您提到的是一個在幾個國家組成的集團內開展的工作，法國是該集團的成員，不是唯一的，共有20多個國家正在考慮建立一個可以審判侵略罪的特設法庭的可能性。法律途徑很複雜。這項工作尚未完成，但這是我們必須考慮的一種可能性，也是我們願意考慮的。

但這必須被看作是對現有基礎上的補充。我們正在實質性地幫助烏克蘭法院。你知道法國已經派出了幾個調查小組，提供了一個DNA實驗室，第二個調查小組將在4月到達。也還有國內司法，例如，在法國和其他國家提出的訴訟。最重要的是國際司法，在這些問題上，國際秩序的頂端是海牙的國際刑事法院，我們也像其他國家一樣幫助這個法院，這個法院有管轄權，我必須提醒一點，它可以追溯責任鏈——檢察官是這麼說的——我再說一遍，必須讓所有人了解不僅可以起訴開槍的人、殺人的人，還可以起訴下達命令的人，甚至可以起訴下達入侵命令的人。過去已經發生過，國家元首在國際刑事法院和類似法庭成立之前以及在《羅馬規約》之前接受過調查。因此，有法律途徑可循，而且必須有。這一點至關重要。

以上是法國外交部長科隆納女士接受法廣位於布加勒斯特的烏克蘭語和羅馬尼亞語編輯部的採訪。

根據法國外交部網站，法國外交部長在烏克蘭敖德薩表明法國對烏克蘭人民的長期支持，這是2022年12月13日在巴黎組織的國際會議的後續行動，目前烏克蘭繼續面臨俄羅斯違反國際人道主義法律，蓄意攻擊其民用基礎設施的情況。她在敖德薩發出的一個推特上說："在敖德薩！為了表達法國對烏克蘭主權的支持，今天和過去一樣"。

在摩爾多瓦的基希訥烏，法國外長將受到摩爾瓦多總統馬亞-桑杜和外長尼庫-波佩斯庫的接待。藉此機會，她將重申，面對俄羅斯對烏克蘭的侵略所帶來的嚴重破壞穩定的後果，法國支持摩爾多瓦共和國，作為2022年11月21日在巴黎舉行的支持摩爾多瓦的第三次部長級會議的後續行動，並為2023年6月1日在基希訥烏舉行的下一次歐洲政治共同體首腦會議做準備。

在羅馬尼亞，法國外長與她的羅馬尼亞和荷蘭同僚一起訪問在北約框架內部署在Cincu基地的法國部隊。這次訪問將是一個機會，重申法國對北約東翼安全和穩定的承諾，並討論繼續支持烏克蘭和摩爾多瓦，以及法國與羅馬尼亞在團結走廊和烏克蘭糧食出口方面的合作。還將討論當前歐洲的主要問題，包括能源和工業主權。

RFI 烏克蘭語

RFI 羅馬尼亞語