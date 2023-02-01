台灣捷克加熱：捷版佩洛西要訪台北

捷克/台灣/議會主席訪台

捷克共和國議會下院女主席馬凱塔·佩卡洛娃·阿達莫娃 (Marketa Pekarova Adamova) 周三向台灣保證，在計畫於 3 月訪問台北之前，捷克將支持台灣這個尊重人權和自由民主的夥伴國家。捷克總統大選當選總統着重重視對台關係，與台灣總統蔡英文熱線電話。儘管遭到中國抗議，捷克議會下院主席堅持訪台。

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捷克議會主席在中國強烈抗議後仍然向台灣保證她的支持。據路透社今天報道稱，捷克議會下院主席佩卡洛娃周三又與台灣外交部長吳釗燮進行了電話交談。據捷克議會主席稱，“我向部長保證，系統地支持尊重人權和自由民主原則的合作夥伴，屬於我們議會外交的優先事項。”

佩卡洛娃計畫與一個商人代表團和教育和科學機構的代表一起前往台灣。

捷克新總統Pavel 的親台立場標誌着前總統Milos Zeman治下的捷克關於兩岸立場轉變，前總統澤曼應於 3 月退位，澤曼一直贊成與北京建立更密切的關係。

捷克共和國與台灣沒有外交關係。台灣民選政府強烈反對中國對台灣領土主張，但捷克立法機構和中右翼政府一直在加強與台灣經濟和文化聯繫。

路透社說，大多數國家避免與台灣及其總統進行高層公開互動，不希望激怒強大的世界第二大經濟體中國。

據台灣外交部在一份聲明中說，台灣外長吳釗燮在與捷克議會主席電話中說，他很高興看到台灣與捷克在各個領域的交流與合作不斷發展和深化。吳釗燮還說，“捷克共和國不畏懼專制政權的脅迫，堅持自由、民主和尊重人權的價值觀，不斷增進雙邊友誼，深受台灣人民的欽佩和尊重，”