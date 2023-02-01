奧朗德稱：普京沒有瘋

烏克蘭/俄羅斯/法國/奧朗德

法國前總統奧朗德說，普京沒有瘋，而且是“非常精明理性”。他警告說，土耳其和中國將尋求在烏克蘭戰爭中充當調解人。

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法國前總統奧朗德 (François Hollande) 告訴 POLITICO，普京 (Vladimir Putin) 是一位“極其精細”的領導人，他打賭西方國家會厭倦支持烏克蘭，並同意通過談判結束對俄羅斯有利的侵烏戰爭。

據Politico署名尼古拉斯· 維諾庫爾今天報道稱，奧朗德於 2012 年至 2017 年任職，對普京有着豐富的第一手經驗。在莫斯科從烏克蘭吞併克里米亞並支持頓巴斯地區的親俄分裂分子後，他於 2014 年在稱之為諾曼底格式下斡旋了與俄羅斯領導人以及前德國總理安格拉默克爾的談判。

但這些對話的努力被證明是徒勞的，這暴露了普京是一個只懂實力的領導人，並對後來的所有談判嘗試產生了懷疑，包括由現任法國總統馬克龍倡導的有爭議的單獨對話努力。

奧朗德在他的巴黎辦公室接受Politico採訪。

當被問及普京是否會尋求將衝突擴大到烏克蘭以外時，這位前法國領導人說：“普京是一個極端理性的人，或者是一個理性激進的人。” “他有自己的推理，在這個框架內，他準備使用武力。他只能理解我們能夠針對他設置的力度。”

在 2 月 24 日俄羅斯全面入侵烏克蘭一周年之前，奧朗德補充說，普京將尋求“鞏固他的成果以穩定衝突，希望公眾輿論會感到厭倦，歐洲人會擔心升級，以便在那個階段提出談判的前景。”奧朗德說，但與他執政時巴黎和柏林牽頭與普京的談判不同，這一次調解的工作可能落在土耳其或中國身上。奧朗德警告，“這不會讓任何人放心。”

馬克龍在離開奧朗德政府並於 2017 年贏得總統職位之前曾擔任奧朗德的經濟部長。馬克龍曾親自嘗試與俄羅斯進行外交，在普京入侵烏克蘭之前和之後，馬克龍與普京進行了多次一對一通話。但對話沒有產生任何明確的結果，反而引發了烏克蘭和東歐國家的批評，他們也反對馬克龍所稱俄羅斯在戰爭結束後需要“安全保證”。

據Politico，奧朗德沒有就普京的對話問題批評他的繼任者。他說，在入侵之前與普京交談以“剝奪他的任何爭論或借口”是有意義的。但在入侵後“短暫的不確定時期”之後，“不幸的是，關於對話的效用的問題得到了確認。”

對法國和德國在烏克蘭戰爭期間的領導地位或缺乏領導地位的失望，支持了歐洲權力正在向東轉移到波蘭等國家手中的論點，這些國家一直最直接地支持烏克蘭。 但奧朗德並不相信該論點。奧朗德認為北部和東部國家正在冒着風險與美國合作。“這些國家，基本上是波羅的海國家，斯堪的納維亞國家，基本上與美國有聯繫。他們將美國的保護視為盾牌。”

“直到今天，”他繼續說，美國總統拜登表現出“模範團結，完美地履行了他在跨大西洋聯盟中的角色。但明天，換了一位美國總統和一個更加孤立主義的國會，或者至少不那麼熱衷於支出，美國還會有同樣的態度嗎？”

奧朗德說，“我們必須讓我們的合作夥伴相信，歐盟才是關於原則和政治價值觀的根本。我們不應該背離他們，而這種夥伴關係也可以提供寶貴而堅實的安全保障。”

據Politico稱，奧朗德是法國在任期間最不受歡迎的總統之一，對他的支持率僅為個位數。但自從離開愛麗舍宮後，他重振旗鼓，現在是該國第二大最受歡迎的政治家，僅次於前總理愛德華·菲利普，領先排在第五的馬克龍。這與法國人更喜歡離任的領導人的說法。