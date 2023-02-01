英國脫歐3年日子未改善 今舉大罷工抗議

英國/脫歐/經濟

31日午夜前是英國脫歐3年紀念時，脫歐後英國沒有出現政治家們鼓吹的經濟金融外貿以及生活水平好上加好願景，反而相反，各項經濟指標下降數個百分點。民眾對現狀不滿加大，醞釀舉行多年來最大規模的罷工行動。

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據路透社今天報道稱，多達 50 萬的英國教師、公務員、火車司機和大學講師定於1日舉行罷工，這是英國多年以來最大規模的協調行動，政府警告稱罷工只能將造成更廣泛的破壞。

大規模罷工將導致學校關閉。全國大部分地區都沒有鐵路服務。政府下令軍隊待命以在英國邊境提供幫助。

工會領導人估計將有多達 500,000 人參加，這是至少十年來的最高人數，並且將舉行集會反對計畫中的新法律以遏制某些部門的罷工，他們認為該提案將進一步破壞選民對政府的信任關係。政府表示將採取“緩解措施”，但罷工將產生重大影響。

隨着通貨膨脹率超過 10%，這是四十年來的最高水平。

英國還出現了從衛生和運輸工人到亞馬遜倉庫員工和皇家郵政郵政員工的罷工浪潮。他們要求高於通貨膨脹率的加薪，以支付飆升的食品和能源費用，他們說這給他們帶來了壓力，感覺自己沒有被善待，並且努力維持生計。

周三，約有 30 萬名教師、來自 120 多個政府部門的 10 萬名公務員以及數萬名大學講師和鐵路工人將採取行動。

下周，護士、救護人員、護理人員、緊急呼叫處理人員和其他醫護人員將舉行更多罷工，而本周消防員也支持全國罷工。

據路透社說，今天公布的益普索民意調查顯示，公眾對多次罷工行動存在分歧，40% 的人支持該行動，38% 的人反對。

據法新社說，由於英國政府和企業資方對勞方加薪要求採取強硬態度，英國爆發新一波公私部門大罷工。

隨着英國通膨率飆升至11%以上，達到40多年來的最高水準，英國已連續數個月出現萬人大罷工，參與人員包括郵政工作人員、律師、護理師和零售業員工。

配合罷工行動，各工會也預定今天舉行全國性集會，對保守黨政府計畫立法禁止公部門員工罷工一事表示反對。