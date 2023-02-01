豹2後 歐美仍顯考慮軍援烏克蘭戰機

烏克蘭/俄羅斯

當西方盟友承諾向烏克蘭提供坦克、決定加碼對抗俄羅斯時，也就意味着未來援助下一級別軍備—噴氣式戰鬥機—的可能性有所增加。儘管歐美目前對援助烏克蘭軍機有分歧，但評論指歐美或會延續關於豹式坦克援烏模式，分歧爭論後達成協議。

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據華爾街日報署名Thomas Grove / Gordon Lubold / Nancy A. Youssef今天報道稱，幾個月來烏克蘭一直要求西方提供戰機，本周更升級調門稱需要美國的F-16戰鬥機、或是德國或瑞典的戰機，來取代其蘇聯時代的軍機並作為作戰主力，只有這樣才能將俄羅斯軍隊驅趕出境。

與本月早些時候關於提供坦克的討論一樣，西方盟友對此舉是否明智再次意見分歧。周一晚間被問及此事時，美國總統拜登(Joe Biden)對提供F-16戰鬥機的想法給出的答案是“不”。與美國一樣，德國也表示反對，擔心此舉可能刺激俄羅斯將戰火擴大到烏克蘭以外地區。法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)稱或許可以。其他一些盟友則表示贊成。

這種分歧已經成為烏克蘭要求提供先進武器時西方盟友的典型反應，常常等他們找到一種可行辦法後這種分歧局面就會結束。關於坦克的討論持續了數月時間，直到德國和美國表示同意。一些人認為關於戰鬥機的討論也是類似的模式，一方面對俄烏戰爭可能升級的擔憂加重，另一方面又希望給烏克蘭提供重大支持來對抗預期中的俄羅斯攻勢。

在巴黎與法國防長會晤後，烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)周二表示烏克蘭需要飛機，並且認為烏克蘭將拿到一些飛機，無論是F-16戰機還是歐洲盟友提供的瑞典或法國戰機。

列茲尼科夫說，他並沒有因為拜登拒絕提供戰機而感到氣餒，因為美國以前也曾拒絕過。

據該報道，F-16是全球戰鬥機編列中配置最普遍的機型之一，自1979年首次交付以來，已經為25個國家總計生產提供了4,500多架。F-16有單座和雙座兩種型號，可以攜帶精確制導武器，比如聯合空對地遠攻導彈、智能炸彈和空對空導彈。

這種飛機是與一些歐洲夥伴一起開發的，荷蘭、比利時、希臘和波蘭的空軍仍在使用這種飛機。羅馬尼亞去年同意從挪威購買二手F-16戰鬥機。

烏克蘭多年前曾希望逐步引進新的西方噴氣式戰鬥機，以取代其陳舊且已不敷使用的機隊，但戰爭加速了對更新技術的需求，有了這樣的技術基輔才能在與俄羅斯空軍的競爭中佔據優勢。